«Царица без царя»: Анисина отметила старый Новый год на балу без Джигурды
Фото из Instagram Марины Анисиной
1/9
42-летняя экс-супруга Никиты Джигурды Марина Анисина отметила старый Новый год на Русском балу и показала красивые снимки в своем Instagram.
Фигуристка Марина Анисина недавно вернулась из отпуска в Париж, где постоянно живет с детьми, и приняла приглашение на Русский бал. Для этого пышного мероприятия звезда выбрала роскошное белое платье и не преминула опубликовать несколько фотографий в своем микроблоге.
«Русский бал в Париже Царей и Цариц!» — так загадочно подписала кадры Марина.
Фолловеры знаменитости сошлись во мнении, что их любимица выглядела роскошно, и осыпали ее комплиментами: «Марина Анисина — главная царица!», «А почему вы одна, где был ваш царь?», «Марина бесподобна».