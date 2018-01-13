42-летняя экс-супруга Никиты Джигурды Марина Анисина отметила старый Новый год на Русском балу и показала красивые снимки в своем Instagram.

Фигуристка Марина Анисина недавно вернулась из отпуска в Париж, где постоянно живет с детьми, и приняла приглашение на Русский бал. Для этого пышного мероприятия звезда выбрала роскошное белое платье и не преминула опубликовать несколько фотографий в своем микроблоге.

«Русский бал в Париже Царей и Цариц!» — так загадочно подписала кадры Марина.