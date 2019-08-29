Марина Александрова в день рождения рассказала о своих мечтах и неожиданном подарке от мужа

В день 37-летий Марина рассказала о своих мечтах и какой видит себя в старости. «Когда мне будет 80, я буду жить у моря и подвозить внуков до клубов на красном мопеде”, - сказала я мужу. “Зачем ждать, - ответил муж и подарил мопед, - тренируйся на детях, вози их в школу!»))) Из этого следует: во-первых, лучший мужчина - со мной рядом, во-вторых, точно формулируйте мечты, а в-третьих, та, на красном мопеде, - это я! Так что пропускайте, особенно в 80!», - написала актриса (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).