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Марина Александрова в день рождения рассказала о своих мечтах и неожиданном подарке от мужа

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Марина Александрова

Фото: Instagram

Актрисе исполнилось 37 лет.

29 августа известна актриса Марина Александрова отметила день рождения. Первым ее поздравили родные и близкие.

Интересные факты о Марине Александровой

В день 37-летий Марина рассказала о своих мечтах и какой видит себя в старости. «Когда мне будет 80, я буду жить у моря и подвозить внуков до клубов на красном мопеде”, - сказала я мужу. “Зачем ждать, - ответил муж и подарил мопед, - тренируйся на детях, вози их в школу!»))) Из этого следует: во-первых, лучший мужчина - со мной рядом, во-вторых, точно формулируйте мечты, а в-третьих, та, на красном мопеде, - это я! Так что пропускайте, особенно в 80!», - написала актриса (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).

«Марина, с Днём рождения!», - поздравила коллегу Светлана Ходченкова. К поздравлениям присоединились Юлия Высоцкая, Юлия Хлынина, Юлия Пересильд, Светлана Устинова, Светлана Антонова.

«Марина, дорогая , с Днем Рождения! Всего самого прекрасного тебе, потому что ты замечательная!», «С днеем рождения,Мариночка. Желаю много крепкого здоровья,много высот в карьере ,чтобы детки были рядом, муж всегда был с вами! И в принципе будь счастливой ! Вы разцветаете на глазах и это здорово. Снимаетесь в крутых сериалах,мне очень нравиться! спектакле - не исключение!», «С Днём Рождения!!! Всего самого прекрасного!», - написали Марине Александровой в комментариях подписчики.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

Видео: youtube.com/ ELLE Russia

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