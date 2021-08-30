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Марина Александрова впервые за долгое время опубликовала фото с родителями: «Их любовь меня бережет»

Накануне артистка отметила день рождения и поделилась кадрами со своей семьей – супругом, режиссером Андреем Болтенко, и двумя детьми. Праздник звезда провела с самыми близкими для нее людьми. Артистке исполнилось 39 лет.
Марина Александрова впервые за долгое время опубликовала фото с родителями: «Их любовь меня бережет»

Марина Александрова показала родителей – актриса опубликовала трогательный кадр из фотосессии вместе со своими родителями. Отметившая накануне 39-й день рождения артистка поблагодарила своих близких за то, что они делают для нее.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Марина Александрова

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

«Многие пожелали не меняться, вот двое, которые стоят на страже для того, чтобы я чувствовала землю или немного парила, когда это необходимо, а главное, чтобы оставалась той же Мариной, независимо от обстоятельств. Любовь, их невероятная сила, которая всегда меня бережёт, спасает и вдохновляет!», – написала артистка.

В комментариях поклонники звезды сделали ее родителям множество комплиментов и отметили, что сама Марина больше похожа на своего папу.

Ранее звезда опубликовала редкое фото с мужем, режиссером Андреем Болтенко, и с двумя подросшими детьми: сыном Андреем и дочерью Екатериной.

«Мой счастливый день. Я люблю свои и своих, это самый дорогой подарок», — написала звезда под постом.

Фото: Global Look press

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