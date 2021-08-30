Марина Александрова впервые за долгое время опубликовала фото с родителями: «Их любовь меня бережет»

«Многие пожелали не меняться, вот двое, которые стоят на страже для того, чтобы я чувствовала землю или немного парила, когда это необходимо, а главное, чтобы оставалась той же Мариной, независимо от обстоятельств. Любовь, их невероятная сила, которая всегда меня бережёт, спасает и вдохновляет!», – написала артистка.