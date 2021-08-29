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Марина Александрова поделилась редким фото с мужем-режиссером и подросшими детьми

Звезда сериала «Екатерина» Марина Александрова в честь своего 39-го дня рождения показала редкий семейный снимок. Обычно артистка не афиширует личную жизнь в соцсетях. В кадре актриса оказалась запечатлена с супругом Андреем Болтенко и детьми: 9-летним Андреем и 5-летней Екатериной. При этом сама звездная мама и ее наследница предстали в платьях схожего изумрудного оттенка, а глава семьи и сын надели белые рубашки.
Марина Александрова поделилась редким фото с мужем-режиссером и подросшими детьми

Актриса Марина Александрова порадовала своих поклонников редким снимком. Предпочитающая оставлять личную жизнь за пределами соцсетей звезда сериалов о Екатерине II на этот раз выложила семейный кадр.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Актриса Марина Александрова и режиссер Андрей Болтенко в начале своего романа в 2011 году

Фото: Starface

На нем актриса предстала вместе с 48-летним супругом — режиссером Андреем Болтенко, а также с подросшими детьми: сыном Андреем и дочерью Екатериной.

Выложить снимок Марина Александровна решила в честь собственного дня рождения. Артистке исполнилось 39 лет.

«Мой счастливый день. Я люблю свои и своих, это самый дорогой подарок», — лаконично подписала пост Марина Александрова. В комментариях к нему с днем рождения звезду поздравили многие коллеги: Елизавета Боярская, Владимир Яглыч, Ольга Медынич, Юлия Снигирь и многие другие.

Александрова и Болтенко познакомились еще в 2006 году, но встречаться начали только в 2011-м. На следующий год на свет появился их первенец, и пара решила зарегистрировать свои отношения. В сентябре 2015 года у них родилась дочь. Несмотря на то, что дети уже давно подросли, ни Александрова, ни Болтенко не спешат показывать их лица в соцсетях.

Фото и видео: Instagram; Starface; East News Russia

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