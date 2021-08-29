Марина Александрова поделилась редким фото с мужем-режиссером и подросшими детьми

«Мой счастливый день. Я люблю свои и своих, это самый дорогой подарок», — лаконично подписала пост Марина Александрова. В комментариях к нему с днем рождения звезду поздравили многие коллеги: Елизавета Боярская, Владимир Яглыч, Ольга Медынич, Юлия Снигирь и многие другие.

Александрова и Болтенко познакомились еще в 2006 году, но встречаться начали только в 2011-м. На следующий год на свет появился их первенец, и пара решила зарегистрировать свои отношения. В сентябре 2015 года у них родилась дочь. Несмотря на то, что дети уже давно подросли, ни Александрова, ни Болтенко не спешат показывать их лица в соцсетях.