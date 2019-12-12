Марианна Максимовская, Ирина Чайковская и другие на презентации модных клатчей

Анастасия Панибратова – российский архитектор, известный по ресторанным проектам Dr.Живаго, «Белуга», «Блок», Black Thai и многим другим. На создание коллекции клатчей ее вдохновил совместный проект с брендом de Gournay. В лимитированную коллекцию вошло более тридцати моделей с разными рисунками, выполненных из натуральной кожи в разнообразной цветовой гамме: от традиционных черного и белого цветов до темно-зеленого, бордового, бежевого, цвета тиффани и многих других. Их уникальные дизайны объединены единой темой - эстетикой шинуазри, основанной на подражании восточному искусству, когда китайские средневековые мотивы находили отражение в европейской живописи, интерьерах и архитектуре. Каждый клатч является своего рода холстом: на разные виды кожи нанесены 6 типов рисунков, и каждый по-своему уникален.

В комплект с клатчем также входят косметичка, ремень кросс-боди из натуральной кожи и браслет, а сама сумка является трансформером и может адаптироваться к возможностям правшей и левшей. Отличительная черта бренда – продумывать все до мелочей, ноу-хау стало наличие фонарика в сумке.