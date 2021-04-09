Мари Краймбрери впервые прокомментировала скандал с Лободой из-за номера с ванной

Светлана Лобода громко отказалась участвовать в концерте «Золотого граммофона» и закатила скандал.

Причиной стал похожий номер с ванной у другой участницы, певицы Мари Краймбрери. Светлана Лобода много говорила об этом, объясняя нежелание выступать, однако Краймбрери практически не комментировала эту историю.

Однако теперь она рассказала о своих эмоциях в YouTube-шоу «Ковальский».

«Я не скандалила. Мой день начался так: в 11 утра — саундчек "Золотого граммофона". Я еду и репетирую свой номер в то время, которое мне обозначили. Мой номер был согласован с режиссерами. Я очень старалась, готовилась заранее. Мы полностью позаботились о том, чтобы выступление прошло прекрасно, потому что я очень нервничала. Это был мой первый "Золотой граммофон", и я, в принципе, суперответственная девочка. Конфликт произошел не у меня со Светланой Лободой. Обо всех новостях я узнала постфактум. Они меня не касались, и очень хочу, чтобы так оставалось дальше», — заявила она.

Свои эмоции, как и личную жизнь, Мари Краймбрери держит в тайне. Так, наличие возлюбленного в жизни певицы остается под вопросом.

Однако она признается, что не хочет заводить мимолетных романов.

«Я не дам повода даже поцеловаться с человеком, если не буду понимать, что у него серьезные намерения. Такие отношения в моей жизни были только дважды. Самая долгая связь длилась семь лет», — заявила исполнительница.