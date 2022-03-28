Мари Краймбрери призналась в симпатии к Тимуру Батрутдинову: «Честно сказала, что он классный»

Персонаж певицы запомнился зрителям проекта и членам жюри своим кокетством и флиртом с Тимуром Батрутдиновым. Мари признается, что не играла, а комик ей действительно понравился. «Я абсолютно честно заявила ему на проекте, что он классный, красивый, талантливый мужчина», — приводит слова артистки StarНit.

По словам девушки, даже после ее ухода с телепроекта они с Тимуром продолжают общаться и видеться. Формат общения певица уточнять не стала. На вопрос, приглашал ли ее юморист на свидание, она ответила шутливо: «А если бы да кабы… Не скажу!»

Публика с интересом наблюдает за развитием отношений звезд. Социальные сети певицы разрываются от сообщений с вопросами по поводу Батрутдинова. Однако Мари не спешит раскрывать подробности личной жизни.