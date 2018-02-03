Традиционно за несколько недель перед вручением премии «Оскар» номинанты прибыли на торжественный обед в Лос-Анджелесе.

В легендарный отель The Beverly Hilton в Голливуде приехали 160 человек, в том числе знаменитости первой величины, чтобы сделать совместное фото и обсудить грядущую церемонию за бокалом шампанского.

Женщины-номинантки по давно заведенному обычаю не стали наряжаться в пышные вечерние платья, а пришли на ланч в довольно строгих ансамблях.