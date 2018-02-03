Марго Робби в блестящем мини, Мерил Стрип и другие номинанты на «Оскар» на торжественном ланче
В легендарный отель The Beverly Hilton в Голливуде приехали 160 человек, в том числе знаменитости первой величины, чтобы сделать совместное фото и обсудить грядущую церемонию за бокалом шампанского.
Женщины-номинантки по давно заведенному обычаю не стали наряжаться в пышные вечерние платья, а пришли на ланч в довольно строгих ансамблях.
Так, Марго Робби выбрала белое классическое платье Chanel, Сирша Ронан — облегающее платье сдержанного оранжевого оттенка, Лора Дерн — шелковую блузку и кожаную юбку-карандаш, а Мерил Стрип — белое мини с воланами.
Мужчины прибыли в «Беверли Хилтон» в костюмах, правда, многие из них — Тимоти Шаламет, Гари Олдман, Дэниел Калуя, Уиллем Дефо — были без галстуков.
Обстановка в зале вовсе не была напряженной, хотя гонка за «Оскарами» достигла своего пика — в США вышли уже все фильмы-номинанты, и актеры разъезжают по стране, представляя картины. Мы с нетерпением ждем церемонии «Оскар», ведь любопытство зрителей по поводу того, кто же получит заветные золотые статуэтки и в каких платьях актрисы выйдут на красную дорожку мероприятия, достигло предела.
Список номинантов на «Оскар» 2018 года:
- Лучший фильм: «Зови меня своим именем», «Темные времена», «Дюнкерк», «Прочь», «Леди Берд», «Призрачная нить», «Секретное досье», «Форма воды», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
- Лучший актер второго плана: Уиллем Дефо («Проект Флорида», Вуди Харрельсон («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Ричард Дженкинс («Форма воды»), Кристофер Пламмер («Все деньги мира»), Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»)
- Лучший актер: Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем»), Дэниэл Калуя («Прочь»), Гэри Олдман («Темные времена»), Дензел Вашингтон («Роман Израэл, Esq.»), Дэниэл Дэй-Льюис («Призрачная нить»)
- Лучшая актриса: Салли Хокинс («Форма воды»), Фрэнсис МакДорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Марго Робби («Тоня против всех»), Сирша Ронан («Леди Берд»), Мэрил Стрип («Секретное досье»)
- Лучшая актриса второго плана: Мэри Джей Блайдж («Ферма Мадбаунд»), Элисон Дженни («Тоня против всех»), Лесли Мэнвилл («Призрачная нить»), Лори Меткаф («Леди Берд»), Октавия Спенсер («Форма воды»)
- Лучший режиссер: Кристофер Нолан («Дюнкерк»), Джордан Пил («Прочь»), Грета Гервиг («Леди Берд»), Пол Томас Андерсон («Призрачная нить»), Гильермо дель Торо («Форма воды»)
- Лучший фильм на иностранном языке: «Фантастическая женщина», «О теле и душе», «Оскорбление», «Нелюбовь», «Квадрат»
Фото: Getty Images, East News