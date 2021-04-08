Марго Робби поделилась секретами своей стройной фигуры

Актриса Марго Робби раскрыла секрет стройной фигуры в беседе с изданием Women’s Health.

Для своей роли Барби в одноименном фильме она поддерживает стройную фигуру. Однако, по словам актрисы, она не издевается над своим организмом и не изнуряет его жесткими диетами.

Актриса отдает предпочтение здоровой пище, однако старается избегать сладостей и мучного.

«Завтрак обычно — это каша, смузи для повышения иммунитета. На обед у меня куриный салат, а на ужин я добавляю стейк из тунца со сладким картофелем», — рассказывает Марго.

Однако ее никак нельзя назвать роботом — у нее есть и свои вредные привычки.

«Я люблю гамбургеры и картофель фри, которые я заказываю с пинтой пива. В США мое любимое блюдо — бургер с двойным трюфелем американской сети Umami Burger с трюфельным сырным фондю, трюфельным айоли и трюфельной глазурью», — отметила актриса.