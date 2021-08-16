Звезда «Отряда самоубийц» Марго Робби откровенно рассказала о своих страхах

Впервые стать актрисой Марго Робби захотела, когда наткнулась на кассету с фильмом «Бойцовский клуб». Звезда шутит, что именно эта картина повлияла на ее пристрастие к съемкам в странных, провокационных проектах. А впервые на экранах она появилась, когда ей было 17 — Марго работала в детском телешоу на австралийском канале. Как только решила покорять Голливуд — наняла репетитора, чтобы поставить американскую речь и избавиться от акцента. И быстро получила хорошее предложение — сняться в сериале «Пан Американ» о стюардессах 60-х.

После того как появились работы с Мартином Скорсезе («Волк с Уолл-стрит») и Квентином Тарантино («Однажды в... Голливуде»), Марго стали не только считать большой актрисой с номинациями на «Оскар», но ее красота принесла ей не один щедрый рекламный контракт. Единственное, Марго не стала пока серьезным игроком для Гильдии продюсеров Голливуда. Но она уверена, что и в этом она еще преуспеет.