Звезда «Отряда самоубийц» Марго Робби откровенно рассказала о своих страхах
Из-за пандемии и большой нагрузки до ее начала Марго не была дома уже два года и не знает, когда получится съездить в родной Долби. Главная героиня фильмов «Волк с Уолл-стрит» и «Тоня против всех» каждый раз выкладывается на площадке на «120 процентов» и часто берет на себя не только роль актрисы, но и продюсера.
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Фото: Christopher Polk/Global Look Press
Ее мама искренне поражается — откуда в дочери такой невероятный актерский талант, а главное, сумасшедшие амбиции. А секретом своей продуктивности Марго называет страх, что она «уже наверху и дальше просто некуда». Эти мысли нередко становятся причиной бессонницы. Девушка признается: «Я стараюсь действительно сильно. И хочу добиться больших высот, поэтому должна играть по-крупному», — пишет T Australia: The New York Times Style Magazine.
Впервые стать актрисой Марго Робби захотела, когда наткнулась на кассету с фильмом «Бойцовский клуб». Звезда шутит, что именно эта картина повлияла на ее пристрастие к съемкам в странных, провокационных проектах. А впервые на экранах она появилась, когда ей было 17 — Марго работала в детском телешоу на австралийском канале. Как только решила покорять Голливуд — наняла репетитора, чтобы поставить американскую речь и избавиться от акцента. И быстро получила хорошее предложение — сняться в сериале «Пан Американ» о стюардессах 60-х.
После того как появились работы с Мартином Скорсезе («Волк с Уолл-стрит») и Квентином Тарантино («Однажды в... Голливуде»), Марго стали не только считать большой актрисой с номинациями на «Оскар», но ее красота принесла ей не один щедрый рекламный контракт. Единственное, Марго не стала пока серьезным игроком для Гильдии продюсеров Голливуда. Но она уверена, что и в этом она еще преуспеет.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press
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