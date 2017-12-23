Звезды примут участие в уникальном шоу в «Крокус Сити Холле».

C 23 декабря по 8 января в «Крокус Сити Холле» проходит крупномасштабное новогоднее шоу. «Ну, погоди! Поймай звезду» — это премьера новой серии мультфильма, 85 артистов в зрительном зале и 300 — на сцене (в том числе цирковых), 500 уникальных костюмов и 70 000 кв. м праздника. Каждый сможет почувствовать себя героем любимого мультсериала и повлиять на развитие сюжета!

Впервые в истории новогодних мероприятий в шоу «Ну, погоди!» примут участие звезды шоу-бизнеса: Наталья Подольская, Владимир Пресняков, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Олег Газманов, МакSим, Слава, Родион Газманов, Жасмин, Сосо Павлиашвили, Анастасия Стоцкая и другие — каждый день новая звезда.