Маргарита Суханкина, Владимир Левкин и другие звезды с детьми открыли шоу «Ну, погоди!»
C 23 декабря по 8 января в «Крокус Сити Холле» проходит крупномасштабное новогоднее шоу. «Ну, погоди! Поймай звезду» — это премьера новой серии мультфильма, 85 артистов в зрительном зале и 300 — на сцене (в том числе цирковых), 500 уникальных костюмов и 70 000 кв. м праздника. Каждый сможет почувствовать себя героем любимого мультсериала и повлиять на развитие сюжета!
Впервые в истории новогодних мероприятий в шоу «Ну, погоди!» примут участие звезды шоу-бизнеса: Наталья Подольская, Владимир Пресняков, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Олег Газманов, МакSим, Слава, Родион Газманов, Жасмин, Сосо Павлиашвили, Анастасия Стоцкая и другие — каждый день новая звезда.
Возможность безлимитного посещения парка аттракционов и развлечений, бесплатное полноценное игровое шоу «Новый год кота Леопольда» со своим оригинальным сюжетом, интерактивной программой и тематическими костюмами, планета роборазвлечений «Мир будущего», не имеющая аналогов в России, волшебная атмосферу Нового года — все это уже успели оценить звездные гости с детьми.
Организаторы представлений поддерживают отечественную мультипликацию, используя в своих шоу исключительно советские и российские мультбренды. В этом году «Седьмая Радуга» дает новую жизнь мультсериалам «Ну, погоди!» и «Кот Леопольд», которые полюбились российским зрителям благодаря забавным персонажам и поучительным историям. Многие родители мечтают, чтобы их дети поближе познакомились с героями этих историй, и Новый год — лучшее время, чтобы воплотить мечты в жизнь.
Фото: архивы пресс-служб