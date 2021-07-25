Маргарита Симоньян встала на защиту Алены Хмельницкой: «Постыдились бы писать такое»

И встала на защиту экс-жены своего супруга. «Алена Хмельницкая — ангел добра. Абсолютно все свое время, не занятое работой и дочерью Ксюшей, она тратит на спасение чужих детей. Бескорыстно. Постыдились бы писать такое» — написала Симоньян.

Напомним, что Алена Хмельницкая и Тигран Кеосаян прожили в браке с 1993 по 2014 год и воспитали двоих дочерей Александру и Ксению. С 2012 года Тигран состоит в отношениях с Маргаритой Симоньян. У пары трое детей: Марьяна, Баграт и Маро.