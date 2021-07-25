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Маргарита Симоньян встала на защиту Алены Хмельницкой: «Постыдились бы писать такое»

Экс-супругу Тиграна Кеосаяна обвинили в хайпе на благотворительности.
Маргарита Симоньян

50-летняя актриса Алена Хмельницкая основала фонд помощи детям, страдающим от спинальной мышечной атрофии, и столкнулась с критикой в свой адрес.

Главный редактор RT, журналистка Маргарита Симоньян, которая является нынешней супругой Тиграна Кеосаяна, помогает экс-жене режиссера освещать тему благотворительности, и даже смогла найти 25 миллионов рублей на лекарства для больного ребенка.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Маргарита Симоньян с детьми

Фото: @m_simonyan/Instagram

Маргарита опубликовала нелестный комментарий в сторону актрисы на своем Telegram-канале: «Алена явно ищет хайп, скандальная дамочка».

Маргарита Симоньян рассказывает про женственность

И встала на защиту экс-жены своего супруга. «Алена Хмельницкая — ангел добра. Абсолютно все свое время, не занятое работой и дочерью Ксюшей, она тратит на спасение чужих детей. Бескорыстно. Постыдились бы писать такое» — написала Симоньян.

Напомним, что Алена Хмельницкая и Тигран Кеосаян прожили в браке с 1993 по 2014 год и воспитали двоих дочерей Александру и Ксению. С 2012 года Тигран состоит в отношениях с Маргаритой Симоньян. У пары трое детей: Марьяна, Баграт и Маро.

Фото и видео: Instagram, Global Look Press

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