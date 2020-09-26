Маргарита Симоньян рассказала, почему до сих пор живет с матерью

Причины такого решения просты: Мать и дочь всегда были в отличных отношениях, и Маргарита никогда не чувствовала давления со стороны самого близкого человека.

«Моя мама никогда нас не наказывала. Не шлепала, не повышала голос, не ставила в угол, не лишала чего-либо. Она даже никогда нам, маленьким, не делала замечаний в присутствии других людей. Считала это неэтичным. Я живу с мамой почти все свои сорок лет (были недолгие перерывы). И мы ни разу с ней не поссорились, слава Богу, не обиделись друг на друга, не повздорили даже на пять минут. Сейчас я даже не могу себе представить, как это возможно — поссориться с таким мудрым, жизнерадостным, тактичным, веселым, интеллигентным, терпеливым и добрым человеком, как моя мама», — рассказала журналистка на своей странице в Инстаграм.