Маргарита Симоньян рассказала, почему до сих пор живет с матерью
Фото: Instagram/ @m_simonyan
Многие люди, достигнув совершеннолетия, мечтают уехать от родителей и начать самостоятельную жизнь. К Маргарите Симоньян это совсем не относится. Главный редактор RT призналась: почти все свои 40 лет она живет под одной крышей с мамой, и это ее ничуть не тяготит.
Причины такого решения просты: Мать и дочь всегда были в отличных отношениях, и Маргарита никогда не чувствовала давления со стороны самого близкого человека.
«Моя мама никогда нас не наказывала. Не шлепала, не повышала голос, не ставила в угол, не лишала чего-либо. Она даже никогда нам, маленьким, не делала замечаний в присутствии других людей. Считала это неэтичным. Я живу с мамой почти все свои сорок лет (были недолгие перерывы). И мы ни разу с ней не поссорились, слава Богу, не обиделись друг на друга, не повздорили даже на пять минут. Сейчас я даже не могу себе представить, как это возможно — поссориться с таким мудрым, жизнерадостным, тактичным, веселым, интеллигентным, терпеливым и добрым человеком, как моя мама», — рассказала журналистка на своей странице в Инстаграм.
Маргарита Симоньян — журналистка и главный редактор RT. Она является возлюбленной актера и режиссера Тиграна Кеосаяна. Пара сошлась в 2012 году, после того как Тигран расстался со своей бывшей женой актрисой Аленой Хмельницкой. В союзе с новой пассией у Кеосаяна родились трое детей: две дочери Марьяна и Маро, а также сын Баграт. От предыдущего брака у Тиграна также остались две дочери — Александра и Ксения.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!