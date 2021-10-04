Маргарита Симоньян назвала Бритни Спирс старой: журналистка высказалась о внешности певицы

Известно, что американская певица много лет страдала от депрессии и тотального контроля со стороны своего отца. Не исключено, что в ее жизни присутствовали вредные привычки и злоупотребление спиртными напитками. Неправильный образ жизнь и стресс может отразиться на состоянии кожи и здоровье любого человека.

Многие поклонники считают, что Бритни Спирс выглядит немного старше своего возраста именно из-за бурной молодости. Но после всего, что ей пришлось пережить за последние 13 лет, артистка находится в отличной форме.

Многие подписчики на странице Маргариты Симоньян вступились за звезду нулевых, отметив, что такие сравнения и оскорбления в адрес артистки выглядят как минимум странно и неуместно.