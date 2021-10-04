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Маргарита Симоньян назвала Бритни Спирс старой: журналистка высказалась о внешности певицы

41-летняя главный редактор телеканала Russia Today и возлюбленная актера Тиграна Кеосаяна Маргарита Симоньян публично высказалась о внешности 39-летней поп-певицы. Журналистка выложила фото Бритни Спирс и сравнила ее внешность со «старением».
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Маргарита Симоньян

Фото: @m_simonyan/Instagram

«Старение — это когда видишь фото Бритни Спирс, которая на два года моложе тебя», — написала Симоньян в своем Instagram.

Бритни Спирс показывает любимые образы

Известно, что американская певица много лет страдала от депрессии и тотального контроля со стороны своего отца. Не исключено, что в ее жизни присутствовали вредные привычки и злоупотребление спиртными напитками. Неправильный образ жизнь и стресс может отразиться на состоянии кожи и здоровье любого человека.

Многие поклонники считают, что Бритни Спирс выглядит немного старше своего возраста именно из-за бурной молодости. Но после всего, что ей пришлось пережить за последние 13 лет, артистка находится в отличной форме.

Многие подписчики на странице Маргариты Симоньян вступились за звезду нулевых, отметив, что такие сравнения и оскорбления в адрес артистки выглядят как минимум странно и неуместно.

Фото и видео: Instagram, Picture-alliance