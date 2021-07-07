Маргарита Симоньян призналась, что едва не потеряла двоих детей одновременно

Следующие пару лет все было хорошо. Родители решили нагнать календарь прививок, когда Марьяна и Баграт подрастут и окрепнут.

«К нам приехали гости с ребенком, который очень давно и очень громко кашлял. И врачи говорили семье, что это не заразно, что раз так долго, то, видимо, аллергия. Ну, аллергия так аллергия. Дети пошли играть.

Через несколько дней стали кашлять мои дочь и сын. Не просто кашлять — задыхаться и пучить глаза. Так, что все внутренности, казалось, сейчас вылетят. Со слезами, с грудными нечеловеческими подвываниями. С кровью!», — продолжила рассказ Симоньян.

Оказалось, что непривитые дети Маргариты и Тиграна заразились от непривитого ребенка гостей коклюшем.

«Три месяца вся семья провела как в аду. Держать всю ночь кислородную маску у лица малюсенького ребенка, чтобы он дышал, — тот еще опыт в жизни. Надо ли говорить, что наша огромная семья ухаживала за детьми, они кашляли всем нам прямо в лицо — и никто из нас не заболел и даже не поперхнулся», — написала она в блоге, обосновав это тем, что в советское время никто не спрашивал, желают ли люди вакцинироваться от коклюша или нет, прививки делали всем.

«Мои непривитые дети из-за моего неправильного решения могли погибнуть. Слава богу, они выздоровели. И я тут же потащила их прививаться от всего. И никаких аргументов против прививок я с тех пор не читаю и в упор не слышу. Желаю всем антипрививочникам поменять свое мнение не таким жестоким путем», — завершила Маргарита Симоньян свой рассказ.

А как вы относитесь к вакцинации? Расскажите в комментариях.