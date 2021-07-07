Маргарита Симоньян призналась, что едва не потеряла двоих детей одновременно
Маргарита Симоньян растит троих детей с Тиграном Кеосаяном — Марьяну, Баграта и Маро. В личном блоге журналист часто говорит о семейных буднях и делится опытом своего материнства, часто рассказывая и о своих ошибках, чтобы предостеречь от них других людей.
Маргарита в откровенной публикации призналась, что несколько лет назад едва не потеряла сына и дочь одновременно.
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/m_simonyan
Она рассказала, что роды Марьяны и Баграта были тяжелыми — обоим малышам понадобилась реанимация.
После их непростого появления на свет она приняла решение не делать малышам прививки.
«И я, советский человек, никогда не задумывавшийся, прививать или не прививать, вдруг задумалась. А вдруг я наврежу ребенку? Вдруг что-то там непоправимо нарушу в этом и так непонятно почему оказавшемся таким хрупким организме?
И я начала читать. Не мнения и комментарии, а статистику. На русском, на английском — все, что могла найти. И наткнулась, помимо прочего, на такую вот информацию: за десять лет в США 100 человек умерли от прививки от кори. А от самой кори — ни одного. Эта инфа стала судьбоносной. Я решила пока что не прививать детей», — рассказала Маргарита.
Следующие пару лет все было хорошо. Родители решили нагнать календарь прививок, когда Марьяна и Баграт подрастут и окрепнут.
«К нам приехали гости с ребенком, который очень давно и очень громко кашлял. И врачи говорили семье, что это не заразно, что раз так долго, то, видимо, аллергия. Ну, аллергия так аллергия. Дети пошли играть.
Через несколько дней стали кашлять мои дочь и сын. Не просто кашлять — задыхаться и пучить глаза. Так, что все внутренности, казалось, сейчас вылетят. Со слезами, с грудными нечеловеческими подвываниями. С кровью!», — продолжила рассказ Симоньян.
Оказалось, что непривитые дети Маргариты и Тиграна заразились от непривитого ребенка гостей коклюшем.
«Три месяца вся семья провела как в аду. Держать всю ночь кислородную маску у лица малюсенького ребенка, чтобы он дышал, — тот еще опыт в жизни. Надо ли говорить, что наша огромная семья ухаживала за детьми, они кашляли всем нам прямо в лицо — и никто из нас не заболел и даже не поперхнулся», — написала она в блоге, обосновав это тем, что в советское время никто не спрашивал, желают ли люди вакцинироваться от коклюша или нет, прививки делали всем.
«Мои непривитые дети из-за моего неправильного решения могли погибнуть. Слава богу, они выздоровели. И я тут же потащила их прививаться от всего. И никаких аргументов против прививок я с тех пор не читаю и в упор не слышу. Желаю всем антипрививочникам поменять свое мнение не таким жестоким путем», — завершила Маргарита Симоньян свой рассказ.
А как вы относитесь к вакцинации? Расскажите в комментариях.
Фото и видео: Instagram
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