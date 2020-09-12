Маргарита Симоньян пожаловалась на недомогания после прививки против COVID-19

В своем Инстаграм журналистка подробно описала все, что происходило с ней после прививки.

«Очень быстро у меня поднялась температура — со всеми вытекающими: ломота, недомогание, тяжелая голова. Врачи предупреждали, что так может быть. Я пила парацетамол. На его фоне температура не поднималась выше 37,6. Ночью было тяжело, почти не спала. Утром пошла на работу с температурой 37,2. Днем она, кажется, упала, поскольку я стала лучше себя чувствовать, если не считать боли в месте укола», — написала Маргарита на своей странице.

По словам Симоньян, сейчас температура спала, и она больше не чувствует никаких недомоганий. Главный редактор RT призналась, что решилась на вакцинацию, чтобы обезопасить своих детей и пожилых родственников. Работа журналистки подразумевает постоянное общение с большим количеством людей, поэтому риск подхватить опасный вирус очень высок. Вместе с Маргаритой прививку сделал и ее спутник — режиссер Тигран Кеосаян.

Маргарита Симоньян — журналистка и главный редактор RT. Она является возлюбленной актера и режиссера Тиграна Кеосаяна. Пара сошлась в 2012 году, после того как Тигран расстался со своей бывшей женой актрисой Аленой Хмельницкой. В союзе с новой пассией у Кеосаяна родились трое детей: две дочери Марьяна и Маро, а также сын Баграт. От предыдущего брака у Тиграна также остались две дочери — Александра и Ксения.