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Маргарита Симоньян пожаловалась на недомогания после прививки против COVID-19

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Маргарита Симоньян

Фото: Instagram/ @m_simonyan

Главный редактор RT рассказала, что прошла вакцинацию, чтобы обезопасить своих родных.

10 сентября Маргарита Симоньян призналась, что добровольно решила испытать на себе вакцину от коронавируса. Сегодня многодетная мама рассказала, какие ощущения испытывала после вакцинации, и как та отразилась на ее здоровье.

В своем Инстаграм журналистка подробно описала все, что происходило с ней после прививки.

«Очень быстро у меня поднялась температура — со всеми вытекающими: ломота, недомогание, тяжелая голова. Врачи предупреждали, что так может быть. Я пила парацетамол. На его фоне температура не поднималась выше 37,6. Ночью было тяжело, почти не спала. Утром пошла на работу с температурой 37,2. Днем она, кажется, упала, поскольку я стала лучше себя чувствовать, если не считать боли в месте укола», — написала Маргарита на своей странице.

По словам Симоньян, сейчас температура спала, и она больше не чувствует никаких недомоганий. Главный редактор RT призналась, что решилась на вакцинацию, чтобы обезопасить своих детей и пожилых родственников. Работа журналистки подразумевает постоянное общение с большим количеством людей, поэтому риск подхватить опасный вирус очень высок. Вместе с Маргаритой прививку сделал и ее спутник — режиссер Тигран Кеосаян.

Маргарита Симоньян — журналистка и главный редактор RT. Она является возлюбленной актера и режиссера Тиграна Кеосаяна. Пара сошлась в 2012 году, после того как Тигран расстался со своей бывшей женой актрисой Аленой Хмельницкой. В союзе с новой пассией у Кеосаяна родились трое детей: две дочери Марьяна и Маро, а также сын Баграт. От предыдущего брака у Тиграна также остались две дочери — Александра и Ксения.

Фото и видео: Instagram

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