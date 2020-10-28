Маргарита Симоньян показала, как ее дочка Марьяна защищается от коронавируса

Подписчики отметили сознательность семьи Симоньян, хотя нашлись те, кто заявил, что видел детей и няню без маски. О таких случаях Маргарита попросила сообщать лично ей, чтобы она могла принять меры.

«Я не видела, чтобы ваша Марьяна на прогулке ходила в маске, и няни ваши тоже не ходят в масках», «Как и все мы, а то вечная проблема России, пристегиваться ремнем безопасности в машине для ментов», «Маргарита-джан, я уж грешен делом решил, что это вы в детстве, в качестве разбойника», «Даже ребенок умнее многих взрослых. Марьяна умничка. Вся в маму», «Даже ребенок понимает, что маску надо носить, закрывая нос. А не как кляп во рту, иначе какой смысл вообще ее носить», «Малышка, пусть ее не коснется эта беда», — пишут ей в комментариях.