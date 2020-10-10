Маргарита Симоньян показала, как ее 11-месячная дочь интересуется русскими классиками
Фото: Instagram/ @m_simonyan
Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян много сил вкладывают в образование своих дочерей и сына, поэтому неудивительно, что в таком юном возрасте дети звездных родителей отлично рисуют, танцуют и почти свободно говорят по-английски. Вот и малышку Маро журналистка с пеленок приучает к прекрасному. Девочка вместе с мамой с удовольствием проводят время вместе. На этот раз Маргарита решила показать дочурке свою библиотеку, и девочку было невозможно оторвать от книг и статуэток знаменитых русских писателей.
«Это Толстой, да. И вот Толстой. А это — Гоголь. Видишь? Гоголь Николай Васильевич. А здесь еще Некрасов. А там наверху Пушкиных, видишь, несколько. И Лермонтов есть, и Крылов, и Ломоносов. Грибоедова только не хватает. Но мы с тобой купим его и поставим, да?», — проводит экскурсию для дочки по книжным полкам Симоньян. Маро в этот момент внимательно следит за тем, что показывает мама и изучает статуэтки великих авторов.
Подписчики в восторге от того, как трогательно общаются Маргарита с дочкой: «Расти умницей, Марошка! В такой замечательной компании «классиков» и такой семье, где совесть и порядочность, культура и воспитание, добро и милосердие — не пустой звук», «Молодец!!! Правильные игрушки!!! Будь здоров, ангелок», «Супер, Маргарита, хорошая задумка, будут у меня внуки, тоже такие игрушки буду показывать», — оставляют комментарии поклонники журналистки.
Маргарита Симоньян — главный редактор RT. Она является возлюбленной актера и режиссера Тиграна Кеосаяна. Пара сошлась в 2012 году, после того как Тигран расстался со своей бывшей женой актрисой Аленой Хмельницкой. В союзе с новой пассией у Кеосаяна родились трое детей: две дочери Марьяна и Маро, а также сын Баграт. От предыдущего брака у Тиграна также остались две дочери — Александра и Ксения.
Фото и видео: Instagram
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