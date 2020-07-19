Маргарита Симоньян поделилась секретом своей женственности: «С этим нужно родиться»
Фото: Instagram Маргариты Симоньян
Зрители привыкли, что Маргарита Симоньян - руководитель с железной хваткой. Многие уверенны: управлять целым телеканалом - дело не женское, но когда речь заходит о Маргарите, ни у кого не возникает сомнений в ее профессиональных качествах. Несмотря на сложную работу, Симоньян остается заботливой женой и любящей многодетной мамой, поэтому подписчики решили поинтересоваться у телезвезды: в чем секрет ее женственности?
Вопрос главного редактора RT даже немного позабавил.
«Спасибо всем, кто почему-то считает меня женственной. Примерно такое же количество людей считает, что я мужик, хотя на самом деле, конечно, это не так, - смеясь ответила Маргарита. - Конечно, я женщина, и очень счастлива этим фактом. Никогда бы не хотела родиться мужчиной. Секрета тут точно никакого нет. Есть вещи, с которыми люди рождаются. Спасибо за добрые слова!» - сказала Симоньян.
Поклонников красоты и женственности Маргариты в комментариях нашлось немало.
«Вы прекрасная женщина ❤️ женственная и сияющая.», «Вы очень нежная и женственная👍👍👍👏👏👏❤️», «100% женственна и мила, а главное натуральная 🌹🌹🌹🌹🌹», - оставляют комплементы подписчики.
Маргарита Симоньян - журналистка и главный редактор RT. Она является возлюбленной актера и режиссера Тиграна Кеосаяна. Пара сошлась в 2012 году, после того как Тигран расстался со своей бывшей женой - актрисой Аленой Хмельницкой. В союзе с новой пассией у Кеосаяна родились трое детей: две дочери Марьяна и Маро, а также сын Баграт. От предыдущего брака у Тиграна также остались две дочери - Александра и Ксения.
Фото и видео: Instagram
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