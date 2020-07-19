Маргарита Симоньян поделилась секретом своей женственности: «С этим нужно родиться»

Вопрос главного редактора RT даже немного позабавил.

«Спасибо всем, кто почему-то считает меня женственной. Примерно такое же количество людей считает, что я мужик, хотя на самом деле, конечно, это не так, - смеясь ответила Маргарита. - Конечно, я женщина, и очень счастлива этим фактом. Никогда бы не хотела родиться мужчиной. Секрета тут точно никакого нет. Есть вещи, с которыми люди рождаются. Спасибо за добрые слова!» - сказала Симоньян.