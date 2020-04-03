Маргарита Симоньян поделилась нежными фото мужа с подросшей дочерью: «Карантинный папа»
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Фото: Instagram
Маргарита Симоньян и ее гражданский муж Тигран Кеосаян находятся в самоизоляции из-за коронавируса со всей своей большой семьей. Маргарита делится с подписчиками семейными фотографиями и видео.
Маргарита опубликовала в социальной сети милый снимок Тиграна с подросшей дочкой Маро, которой уже 4 месяца. «Карантинный папа», — подписала она фотографии своих любимых людей.
«А Тигран-то какой дома! Совсем домашний, совсем добрейший, семейный и такой красивый. Не то что, когда его видишь в ящике», «Какие брови соболиные. Кто то рисует их, а тут природа дала», «какая чудная у вас семья. Здоровья вашим деткам», — написали поклонники семьи в комментариях.
Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян вместе с 2012 года. Супруги воспитывают дочь Марьяну, сына Баграта и малышку Маро. Несколько дней назад Маргарита объявила, что ждет четвертого ребенка, но вскоре у нее произошел выкидыш.
Фото и видео: Instagram
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