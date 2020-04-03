Маргарита Симоньян поделилась нежными фото мужа с подросшей дочерью: «Карантинный папа»

«А Тигран-то какой дома! Совсем домашний, совсем добрейший, семейный и такой красивый. Не то что, когда его видишь в ящике», «Какие брови соболиные. Кто то рисует их, а тут природа дала», «какая чудная у вас семья. Здоровья вашим деткам», — написали поклонники семьи в комментариях.

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян вместе с 2012 года. Супруги воспитывают дочь Марьяну, сына Баграта и малышку Маро. Несколько дней назад Маргарита объявила, что ждет четвертого ребенка, но вскоре у нее произошел выкидыш.