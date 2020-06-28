Маргарита Симоньян поделилась архивным видео с выпускного
Фото: Globallookpress/© Pravda Komsomolskaya
27 июня российские школьники отметили свой выпускной. Вот и Маргарита Симоньян решила вспомнить школьные годы. В своем Инстаграм главный редактор «RT» выложила видео с собственного выпускного бала. Вместе с одноклассницами она поет песню о прощании со школой. И пусть девчонки немного не попадают в ноты, праздничного настроения это не умаляет.
«Чего не сделаешь за золотую медаль:)», - оставила под видео подпись журналистка.
Подписчики сразу обратили внимание на красоту юной Симоньян и отметили, что дочь Маргариты Марьяна очень похожа на мать: «Такая худенькая, ладненькая! Прямо глаз радуется! Красавица и умница!», «Сколько Вам здесь лет? Такая юная 😊», «Марьяна так же двигается! Мамина дочка!», «Теперь понятно, в кого Марьяна:)))))) КОПИЯ!!!:))))», - пишут в комментариях.
Маргарита Симоньян является возлюбленной актера и режиссера Тиграна Кеосаяна. Пара сошлась в 2012 году, после того как Тигран расстался со своей бывшей женой - актрисой Аленой Хмельницкой. В союзе с новой пассией у Кеосаяна родились трое детей. Две дочери Марьяна и Маро, а также сын Баграт. От предыдущего брака у Тиграна также остались две дочери - Александра и Ксения.
Фото: Instagram/@m_simonyan, Globallookpress
Видео: Instagram/@m_simonyan
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