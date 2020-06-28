Маргарита Симоньян поделилась архивным видео с выпускного

«Чего не сделаешь за золотую медаль:)», - оставила под видео подпись журналистка.

Подписчики сразу обратили внимание на красоту юной Симоньян и отметили, что дочь Маргариты Марьяна очень похожа на мать: «Такая худенькая, ладненькая! Прямо глаз радуется! Красавица и умница!», «Сколько Вам здесь лет? Такая юная 😊», «Марьяна так же двигается! Мамина дочка!», «Теперь понятно, в кого Марьяна:)))))) КОПИЯ!!!:))))», - пишут в комментариях.

Маргарита Симоньян является возлюбленной актера и режиссера Тиграна Кеосаяна. Пара сошлась в 2012 году, после того как Тигран расстался со своей бывшей женой - актрисой Аленой Хмельницкой. В союзе с новой пассией у Кеосаяна родились трое детей. Две дочери Марьяна и Маро, а также сын Баграт. От предыдущего брака у Тиграна также остались две дочери - Александра и Ксения.