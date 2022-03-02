Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян решили пожениться после 10 лет отношений

Маргарита Симоньян объявила о том, что выходит замуж за своего возлюбленного. Им является режиссер Тигран Кеосаян. Они состоят в отношениях уже много лет и воспитывают троих детей — дочек Марьяну и Маро, а также сына Баграта.

Маргарита много раз говорила, что Тигран звал ее замуж, однако получал отказ. Журналистка объясняла это тем, что против юридических формальностей. 2 марта что-то заставило Симоньян передумать и она, наконец, приняла предложение руки и сердца.