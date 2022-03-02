Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян решили пожениться после 10 лет отношений
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Фото: instagram/ m_simonyan
Маргарита Симоньян объявила о том, что выходит замуж за своего возлюбленного. Им является режиссер Тигран Кеосаян. Они состоят в отношениях уже много лет и воспитывают троих детей — дочек Марьяну и Маро, а также сына Баграта.
Маргарита много раз говорила, что Тигран звал ее замуж, однако получал отказ. Журналистка объясняла это тем, что против юридических формальностей. 2 марта что-то заставило Симоньян передумать и она, наконец, приняла предложение руки и сердца.
Поклонники пришли в восторг от новости и завалили Маргариту комментариями: «Супер идея», «Совет да любовь», «Давно пора», «Вот это поворот», «Рады за вас», «Ай, молодцы», «Поздравляю, классная пара».
Напомним, что Маргарита и Тигран вместе с 2012 года. До этого режиссер был женат на Алене Хмельницкой. Кеосаян ушел из семьи и официально развелся после встречи с Симоньян. По словам журналистки, в их семье царит полная идиллия. Ради любимого Маргарита даже отказалась от своих убеждений по поводу института брака.
Фото: Instagram