Маргарита Мамун, Алла-Виктория и Мартин Киркоровы, Зара и другие на ралли ретроавтомобилей Chopard Classic Weekend

16-е L.U.C Chopard Classic Weekend Rally посетили князь Георгий Михайлович Романов, балерина Большого театра Мария Богданович, певица Зара, дети Филиппа Киркорова Мартин и Алла-Виктория, гимнастка и олимпийская чемпионка Маргарита Мамун, актриса и номинантка премии Chopard Talent Award 2019 Алена Чехова, репер L’One, Тимур Родригез с детьми, Аркадий Укупник с женой, Ирина Йовович и многие другие.

Помимо ретромобилей (выпущенных не позднее 31 декабря 1976 года), с 2017 года к участию в ралли была допущена новая категория экипажей – суперкары (выпущенные с 2003 года, когда ралли L.U.C Chopard состоялось в Москве впервые). Кроме того, в рамках мероприятия были представлены новые часы из коллекции L.U.C. Quattro, выпущенные в количестве 50 экземпляров. Накануне мероприятия сопрезидент Chopard Карл-Фридрих Шойфеле вместе со своей женой Кристин прибыл в Москву, чтобы лично принять участие в заезде.