Маргарита Мамун, Алла-Виктория и Мартин Киркоровы, Зара и другие на ралли ретроавтомобилей Chopard Classic Weekend

16-е L.U.C Chopard Classic Weekend Rally посетили князь Георгий Михайлович Романов, балерина Большого театра Мария Богданович, певица Зара, дети Филиппа Киркорова Мартин и Алла-Виктория, гимнастка и олимпийская чемпионка Маргарита Мамун, актриса и номинантка премии Chopard Talent Award 2019 Алена Чехова, репер L’One, Тимур Родригез с детьми, Аркадий Укупник с женой, Ирина Йовович и многие другие.
Помимо ретромобилей (выпущенных не позднее 31 декабря 1976 года), с 2017 года к участию в ралли была допущена новая категория экипажей – суперкары (выпущенные с 2003 года, когда ралли L.U.C Chopard состоялось в Москве впервые). Кроме того, в рамках мероприятия были представлены новые часы из коллекции L.U.C. Quattro, выпущенные в количестве 50 экземпляров. Накануне мероприятия сопрезидент Chopard Карл-Фридрих Шойфеле вместе со своей женой Кристин прибыл в Москву, чтобы лично принять участие в заезде.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
На старте о каждом из автомобилей по традиции рассказывал зрителям ведущий и друг бренда Chopard Андрей Малахов. Вице-президент компании Mercury, Fashion директор ЦУМа и ДЛТ Алла Вербер приняла участие в ралли вместе с Олегом Шеляговым на BMW 326 Cabriolet. Этот среднеразмерный автомобиль, производился с 1936 по 1941 годы, а позже под контролем СССР непродолжительное время в 1946. Сопрезидент компании Chopard Карл-Фридрих Шойфеле вместе со своей женой Кристин стартовал на Ferrari 250 GT Cabriolet. 25 лет назад за неделю до свадьбы Карл-Фридрих и Кристин приняли участие в гонке Mille Miglia. После ее успешного прохождения Карл-Фридрих сделал Кристин предложение, и вскоре они поженились. Категория «Суперкар» также собрала интересные модели, например, Porsche Boxter GTS, за рулем которого сидел писатель, автор «БеспринцЫпных чтений», а также первый российский посол французской компании S.T. Dupont Александр Цыпкин. Еще один известный писатель, автор бестселлера «Вся кремлёвская рать» Михаил Зыгарь принял участие в заезде вместе со своей дочкой на Bentley Continental GT 2019 года выпуска.
Фото: Анна Темерина
Стартовавшим от Третьяковского проезда автомобилям предстояло преодолеть ряд контрольных пунктов и, выполнив специальные задания, финишировать в Барвихе Luxury Village. Для участников ралли был разработан сложный маршрут протяженностью 89 км. Победители ралли традиционно получили в награду часы из коллекций L.U.C и Classic Racing, произведенные на Мануфактуре Chopard во Флерье.
Фото: Анна Темерина
Зрители и болельщики собрались на финишной прямой в Барвихе Luxury Village. В ожидании имен победителей гости наслаждались коктейлями и закусками. Пока судейская комиссия подсчитывала результаты, держа участников в напряженном ожидании, на сцене выступал джаз-бэнд «Мосбрас». После концерта для объявления результатов на сцену вышли ведущие Андрей Малахов и Николай Фоменко, а также сопрезидент Chopard Карл-Фридрих Шойфеле с женой Кристин. Под звуки фанфар были оглашены победители ралли, точнее всех прошедшие маршрут 2019 года. Шеф-повар Давид Дессо порадовал собравшихся необыкновенным тортом с изображением часов L.U.C. Quattro.
Текст: пресс-служба
Фото: пресс-служба / Анна Темерина, Григорий Галантный, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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