Маргарита Грачева вызвала скорую мужу и сыновьям — что произошло

Маргарита Грачева стала мамой – она родила младшего сына от своего нового супруга. Известна она стала после страшной истории, которая произошла с ней – бывший супруг вывез Маргариту в лес, где из ревности отрубил ей кисти рук, после чего бросил у дверей больницы. После этого Грачева решила работать в этом направлении, чтобы поддержать других жертв домашнего насилия.

Несмотря на свои увечья, Маргарита не сдается и старается вести обычную жизнь, однако у нее есть некоторые сложности:

«Почти со всем справляюсь, но есть кое-что, что я не могу. В частности, надевать маленькие носочки. Мне помогают сыновья. Никак у меня это не получается, ни с протезом, ни без протеза. А в остальном все ОК», —признавалась она.