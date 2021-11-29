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Маргарита Грачева вызвала скорую мужу и сыновьям — что произошло

Дети и супруг журналистки резко почувствовали себя плохо прямо среди ночи. Девушка призналась, что очень боялась детей, а также за здоровье своего новорожденного сына.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Маргарита Грачева

Фото: @margoritka1211

Первым заболел старший сын Маргариты, 8-летний Дима, от которого заразилась сначала она сама, а затем муж и второй сын. Тесты на коронавирус, к счастью, оказался отрицательным.

Однако ночью у мальчиков и Максима, супруга Маргариты, поднялась сильная температура – им было так плохо, что она была вынуждена вызвать скорую. Их болезнь опасна еще и тем, что в доме есть совсем маленький ребенок – младший сын Ярослав. Маргарита переживает, что в случае его болезни ему нельзя многие лекарства.

Маргарита Грачева стала мамой – она родила младшего сына от своего нового супруга. Известна она стала после страшной истории, которая произошла с ней – бывший супруг вывез Маргариту в лес, где из ревности отрубил ей кисти рук, после чего бросил у дверей больницы. После этого Грачева решила работать в этом направлении, чтобы поддержать других жертв домашнего насилия.

Несмотря на свои увечья, Маргарита не сдается и старается вести обычную жизнь, однако у нее есть некоторые сложности:

«Почти со всем справляюсь, но есть кое-что, что я не могу. В частности, надевать маленькие носочки. Мне помогают сыновья. Никак у меня это не получается, ни с протезом, ни без протеза. А в остальном все ОК», —признавалась она.

Фото: Instagram

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