Маргарита Грачева раскрыла имя новорожденного сына

«Ну а дальше, на 36 неделе беременности, мы узнали, что там не Яся. Хорошо, что у этого имени есть мужской вариант. Да и мне кажется справедливо, по отношению к малышу, просто убрать букву «а». Так Ярослава стала Ярославом», — продолжила Маргарита.

Для Грачевой этот ребенок стал третьим, ведущая воспитывает двоих сыновей от предыдущего брака, который закончился трагедией. Бывший супруг из-за ревности вывез возлюбленную в лес, где отрубил кисти рук. Врачам удалось спасти одну руку.

Несмотря на все перенесенные удары судьбы, Грачева смогла найти в себе силы идти дальше и доверять людям. В жизни девушки появился нынешний муж Максим, который принял ее с сыновьями и окружил заботой.