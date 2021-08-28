Маргарита Грачева раскрыла имя новорожденного сына
«Знакомьтесь, наш… Ярослав. Когда мы узнали, что у нас будет девочка, я Максу сразу предложила несколько вариантов имен, и на первое месте было Ярослава. Потом мы больше четырех месяцев общались с моим животиком и звали его Ясей», — написала Грачева в Instagram.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @margoritka1211/Instagram
Супруги были уверены, что родится девочка, но все изменилось только на 9-м месяце беременности.
«Ну а дальше, на 36 неделе беременности, мы узнали, что там не Яся. Хорошо, что у этого имени есть мужской вариант. Да и мне кажется справедливо, по отношению к малышу, просто убрать букву «а». Так Ярослава стала Ярославом», — продолжила Маргарита.
Для Грачевой этот ребенок стал третьим, ведущая воспитывает двоих сыновей от предыдущего брака, который закончился трагедией. Бывший супруг из-за ревности вывез возлюбленную в лес, где отрубил кисти рук. Врачам удалось спасти одну руку.
Несмотря на все перенесенные удары судьбы, Грачева смогла найти в себе силы идти дальше и доверять людям. В жизни девушки появился нынешний муж Максим, который принял ее с сыновьями и окружил заботой.
Фото и видео: instagram
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