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Маргарита Грачева раскрыла имя новорожденного сына

На днях 28-летняя телеведущая стала мамой в третий раз. Радостным событием Грачева, которую бывший муж лишил кистей рук в 2017 году, поделилась в своем Instagram. Девушка опубликовала трогательное фото, на котором она держит ногу малыша с помощью протеза руки. Маргарита рассказала, что ребенок родился 25 августа, однако имя сына и историю его выбора раскрыла только сейчас.
Маргарита Грачева раскрыла имя новорожденного сына

«Знакомьтесь, наш… Ярослав. Когда мы узнали, что у нас будет девочка, я Максу сразу предложила несколько вариантов имен, и на первое месте было Ярослава. Потом мы больше четырех месяцев общались с моим животиком и звали его Ясей», — написала Грачева в Instagram.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Маргарита Грачева с мужем Максимом

Фото: @margoritka1211/Instagram

Супруги были уверены, что родится девочка, но все изменилось только на 9-м месяце беременности.

Маргарита Грачева с мужем Максимом на детском празднике

«Ну а дальше, на 36 неделе беременности, мы узнали, что там не Яся. Хорошо, что у этого имени есть мужской вариант. Да и мне кажется справедливо, по отношению к малышу, просто убрать букву «а». Так Ярослава стала Ярославом», — продолжила Маргарита.

Для Грачевой этот ребенок стал третьим, ведущая воспитывает двоих сыновей от предыдущего брака, который закончился трагедией. Бывший супруг из-за ревности вывез возлюбленную в лес, где отрубил кисти рук. Врачам удалось спасти одну руку.

Несмотря на все перенесенные удары судьбы, Грачева смогла найти в себе силы идти дальше и доверять людям. В жизни девушки появился нынешний муж Максим, который принял ее с сыновьями и окружил заботой.

Фото и видео: instagram

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