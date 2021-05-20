Маргарита Грачева призналась, что сильно поправилась во время третьей беременности

Маргарита, общаясь с подписчиками, рассказала, что уже набрала 9 кг веса, хотя ребенка ей вынашивать еще несколько месяцев. Она призналась, что ей хочется и быть красивой, и есть сладости. «Кого я обманываю? Выпечку я любила и люблю всегда», — написала она.

Ведущая шоу «Близкие люди» вспомнила, что в первую беременность с сыном Димой поправилась на 11 кг, а со вторым — Данилой — 16 кг. «Надеюсь, что в этот раз будет что-то среднее, а не пойдет на повышение», — отметила будущая мать.

На вопрос, собирается ли она взять фамилию второго супруга Максима Андрющенко, Маргарита ответила, что дочь точно будет носить его фамилию. Также она рассказала, что все ее беременности сопровождаются токсикозом, но главное — пережить 16 недель, затем все идет легче.

Маргарита не скрывает, что переживает в этот раз из-за неизвестности: «Я уже рожала два раза, но была с руками. Теперь есть определенные сложности и волнения относительно того, как я буду справляться с мелкими застежками».

Телеведущая рассказала также, что состоит на учете в обычной государственной женской консультации, и собирается рожать дочь сама, а не прибегать к кесареву сечению.