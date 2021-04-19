Маргарита Грачева о том, нужно ли говорить о тяжелых темах: «Кто, если не мы?»

Маргарита Грачева, пострадавшая от ревнивого мужа — он отрубил ей руки, рассказала о своей новой работе и о том, как сложные сюжеты разбираются на телевидении.

Когда произошла эта история, Маргарита решилась стать телеведущей — не для того, чтобы обрести популярность, а чтобы помочь многим другим людям, попавшим в сложную ситуацию. Об этом она рассказала в беседе с изданием «Собеседник».

«Я сказала, что не стану работать, если на шоу будет какая-то грязь или обман. Для меня было важно, чтобы программа помогала людям. Я же знаю, как на телевидении любят сталкивать две стороны, сама неоднократно была героиней различных телешоу».

Маргарита признается, что работа на шоу дается ей тяжело, однако она считает ее важной и необходимой — многие ситуации можно решить в том случае, если создать необходимый общественный резонанс. Грачева знает это на собственном примере.

«Мы рассказываем истории, которым действительно нужна огласка. А их много. Даже если вспомнить мой случай, то без резонанса не удалось бы добиться такого большого тюремного срока, мы бы не собрали денег на мой протез».

Девушка вспоминает сюжеты, которые действительно эмоционально тяжелые, с которыми ей было непросто работать.

«Про домашнее насилие. Особенно тяжело, когда героев программы знаешь лично. Ведь многие жертвы пишут мне, с кем-то мы встречались. Была, к примеру, Марина, которой бывший муж выдавил глаза и откусил ухо. Была мама девушки, которой бывший муж нанес около 57 ножевых ранений. Я на съемке стояла и плакала. Эти истории эмоционально тяжелые не только для меня, но и для любого человека. Но их нужно показывать — и кто это будет делать, если не мы?!».

После трагедии Маргарите удалось найти свое счастье — она встретила мужчину по имени Максим, который стал для нее любимым человеком и надежной опорой, а также прекрасным отцом для двоих ее сыновей. Пока она отсутствует на съемках, он проводит время с детьми и выполняет роль полноценного родителя.

Привлечь внимание к социально острым проблемам на российском телевидении и других ресурсах пытались многие, с разным успехом.

Ксению Собчак резко осудили за спорное интервью — журналистка пообщалась со «скопинским маньяком», который похитил двух девушек и много лет держал их взаперти. Сюжет вызвал большие споры и осуждения.

Многие сочли, что показывать маньяка на телевидении в принципе неправильно с моральной точки зрения. Другие посчитали, что рассказать его историю вместе с последовавшим наказанием допустимо, однако вопиющим является тот факт, что за эфир преступник получил деньги, в то время как он заслуживает только презрения.

Многие знаменитости рассказали о другой важной проблеме такой, как домашнее насилие, ревность и тирания со стороны близкого человека.

Так, звезда Comedy Woman Надежда Ангарская призналась, что с последствиями своего брака ей приходится бороться до сих пор — бывший муж не дает ей выйти замуж из страха, что его ребенка будет воспитывать другой мужчина.

Агата Муцениеце после измены своего супруга, Павла Прилучного, обвинила его в рукоприкладстве и призналась, что в свое время ей даже нравилась его агрессивность — до тех пор, пока она не стала направлена на нее. После развода Муцениеце тоже решила привлечь внимание к острой проблеме и открыла собственное YouTube-шоу «Честный развод», куда приглашала известных участниц обсудить их проблемные отношения.