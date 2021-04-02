Маргарита Грачева, которая осталась без рук из-за ревнивого мужа, ждёт ребенка

Маргарита Грачева, петербурженка, которая в 2017 году стала жертвой ревнивого супруга, рассказала в своем личном блоге, что ждёт ребенка.

«В ближайшем будущем нас станет на одного больше. Надеюсь, вы искренне порадуетесь за нас», – написала девушка.

Маргарите сочувствовала вся страна – в 2017 году ее супруг, приревновав ее, вывез жену в лес, где нанес ей по рукам множество ударов топором. Одну руку девушки удалось спасти, на месте второй установили протез.

Несмотря на полученные травмы и серьезное потрясение, девушка сумела оправиться, и даже вышла замуж. Кроме того, она появилась на нескольких телешоу.

Супруга Маргариты приговорили к тюремному заключению сроком на 14 лет. Кроме того, его обязали выплатить теперь уже бывшей жене 2 миллиона рублей компенсации.

Подписчики Маргариты тепло поздравили девушку с грядущим пополнением, и выразили надежду, что теперь у нее все будет хорошо.

Кроме будущего малыша, у Маргариты уже есть два сына от первого брака.