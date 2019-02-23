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Марату Башарову подыскивают замену из-за избиения жены?

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Марат Башаров и беременная Елизавета Шевыркова

Фото: Anatoly Lomokhov/Globallookpress
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Инсайдер сообщил о планах создателей «Битвы экстрасенсов» заменить ведущего шоу.

Многие поклонники были уверены, что в браке с Елизаветой Шевырковой актер Марат Башаров нашел свое счастье. Однако в декабре минувшего года в СМИ появилась информация о том, что ведущий шоу «Битва экстрасенсов» сломал нос молодой жене. Несмотря на то, что супруги предпочли не распространяться о конфликте, Елизавета приняла решение уйти от мужа и подала заявление о расторжении брака.

Как выяснила «Комсомольская правда», создатели телешоу «Битва экстрасенсов» также не намерены мириться со скандальной репутацией известного актера. По информации источника, продюсеры шоу во многом зависят от общественного мнения, ведь зрители «Битвы» крайне негативно относятся к актеру, поднимающему руку на женщин. Однако инсайдер уточняет, что через некоторое время шумиха вокруг семьи Башарова утихнет, и это позволит Марату остаться ведущим шоу. На этом месте Башаров находится уже почти десять лет — карьера ведущего для него началась в восьмом сезоне «Битвы экстрасенсов», который вышел в эфир в 2009 году.

Стоит отметить, что создатели «Битвы экстрасенсов» уже неоднократно закрывали глаза на скандалы с участием Башарова, оставляя его ведущим шоу: в 2012 году актера лишили водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а в 2014 году его тогдашняя супруга, актриса Екатерина Архарова, во всеуслышание заявила о рукоприкладстве с его стороны.

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Anatoly Lomokhov, Ekaterina Tsvetkova, Komsomolskaya Pravda/Globallookpress, Instagram

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