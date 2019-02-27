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Марат Башаров уволен из театра «Миллениум» после скандала с домашним насилием и расставания с женой

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Марат Башаров

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44-летний актер переживает непростые времена.

Не так давно в семье Марата и Елизаветы Башаровой произошел крупный скандал — после рождественского застолья актер начал буянить и сломал жене нос. Казалось, тогда дело замяли, Елизавета дала возлюбленному еще один шанс. Но недавно девушка все же решила подать документы на развод, объяснив поклонникам, что Марат «никогда не изменится».

Видимо, того же мнения и продюсеры спектакля «День сюрпризов», с которым Башаров ездит по стране. По информации «Экспресс-газеты», на днях Марат был уволен из театра, а его роль отдана Сергею Астахову. Как сообщают источники, которые предпочли остаться анонимными, все дело в том, что люди не хотят идти на шоу с «этим дебоширом» и не покупают билеты.

«То, что Башарова изгнали из спектакля «День сюрпризов» — это очередной тревожный звоночек для него. Да, у Башарова пока еще есть работа. Но это только пока! Например, в белорусском Витебске, куда еще, видимо, не дошли слухи о его рукоприкладстве, на днях он гастролировал с Анной Банщиковой со спектаклем «Любовь.Собак@.Точка.RU.Перезагрузка». Но в перезагрузке, несомненно, нуждается и сам Башаров. Иначе, с большей долей вероятности, он может кончить печально», — заявил один из инсайдеров в интервью изданию.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Facebook, Instagram

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