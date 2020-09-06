Марат Башаров трогательно поздравил старшую дочь с днем рождения: «Ты мое солнышко»
Фото: Instagram/ @marabash1
Какими бы серьезными не были конфликты Марата Башарова с бывшими женами, для своих детей он всегда остается верным и любящим отцом. Актер много времени проводит с дочерью Амели и сыном Марселем. То, что звездный отец души не чает в своих детях видно невооруженным глазом. Сегодня свой день рождения отмечает его старшая девочка, поэтому Башаров не смог удержаться от теплых слов в ее адрес.
«Солнышко мое любимое!!! С днём рождения!! Будь счастлива!!!» — оставил подпись под красочным фото Амели любящий папа.
Подписчики от всей души поздравляют дочь актера с шестнадцатилетием и отмечают, что младший брат девочки Марсель растет ее копией.
Амели - дочь Марата Башарова от первого брака с театральным Агентом Елизаветой Круцко. У актера также есть сын Марсель, который родился в браке с третьей женой артиста Елизаветой Шевырковой. В 2017-ом пара официально расписалась. К сожалению, брак просуществовал недолго. Не прошло и года с момента свадьбы, как Елизавета попала в больницу с травмами руки. В 2018 году история повторилась, но на этот раз Шевыркова оказалась у врачей с травмой носа. СМИ сообщили, что все это - дело рук звездного супруга, который в состоянии опьянения, якобы, набросился на жену с кулаками. В 2019 году женщина подала на развод, и супругов развели, но скандалы на этом не закончились. В июне 2020 году Амели в небольшом видео обратилась к бывшей супруге отца и попросила перестать поливать своего папу грязью. Девочка вступилась за отца и предложила всем успокоиться и начать жить своими жизнями.
Фото и видео: Instagram
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