Марат Башаров трогательно поздравил старшую дочь с днем рождения: «Ты мое солнышко»

Подписчики от всей души поздравляют дочь актера с шестнадцатилетием и отмечают, что младший брат девочки Марсель растет ее копией.

Амели - дочь Марата Башарова от первого брака с театральным Агентом Елизаветой Круцко. У актера также есть сын Марсель, который родился в браке с третьей женой артиста Елизаветой Шевырковой. В 2017-ом пара официально расписалась. К сожалению, брак просуществовал недолго. Не прошло и года с момента свадьбы, как Елизавета попала в больницу с травмами руки. В 2018 году история повторилась, но на этот раз Шевыркова оказалась у врачей с травмой носа. СМИ сообщили, что все это - дело рук звездного супруга, который в состоянии опьянения, якобы, набросился на жену с кулаками. В 2019 году женщина подала на развод, и супругов развели, но скандалы на этом не закончились. В июне 2020 году Амели в небольшом видео обратилась к бывшей супруге отца и попросила перестать поливать своего папу грязью. Девочка вступилась за отца и предложила всем успокоиться и начать жить своими жизнями.