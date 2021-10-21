Марат Башаров раскрыл, раскаивается ли он перед женами, которых избивал

В интервью Лере Кудрявцевой он признался в избиении жен, после чего на него обрушился гнев со стороны общественности. Например, в виде петиции с требованием лишить его всех званий и наград. Спустя полгода Башаров стал гостем шоу «Алена, блин!», где рассказал, чувствует ли он раскаяние.

Само существование петиции стало для него неожиданностью, однако придавать этому значение он не стал — никаких мер не последовало.

Публично раскаиваться в том, что он позволял себе поднимать руку на женщин, он тоже не спешит.

«Перед женщинами, которых я обидел, я раскаиваюсь на кухне или в другом месте, а не у Леры Кудрявцевой», — говорит он.