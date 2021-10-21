Марат Башаров раскрыл, раскаивается ли он перед женами, которых избивал
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
В интервью Лере Кудрявцевой он признался в избиении жен, после чего на него обрушился гнев со стороны общественности. Например, в виде петиции с требованием лишить его всех званий и наград. Спустя полгода Башаров стал гостем шоу «Алена, блин!», где рассказал, чувствует ли он раскаяние.
Само существование петиции стало для него неожиданностью, однако придавать этому значение он не стал — никаких мер не последовало.
Публично раскаиваться в том, что он позволял себе поднимать руку на женщин, он тоже не спешит.
«Перед женщинами, которых я обидел, я раскаиваюсь на кухне или в другом месте, а не у Леры Кудрявцевой», — говорит он.
Он отметил, что сохранил хорошие отношения со всеми своими супругами — хотя реже общается с актрисой Екатериной Архаровой, которая также заявила, что он избивал ее. Пара рассталась со скандалом.
Он рассказал, что его бывшая жена пыталась подружиться с другой его возлюбленной, и отметил, что Екатерине стоит меньше пить. Сегодня у Башарова есть новая возлюбленная, имя которой он не стал озвучивать, как и подробности отношений — счастье любит тишину.
Он высказался и о хейтерах, которые резко осуждают его за его поступки.
«Перед кем мне еще нужно извиниться? Выйти на Красную площадь и извиниться перед всеми, кто целыми днями сидит в Интернете и читает там всякое?», — удивляется Башаров.
Фото: Global Look press