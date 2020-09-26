Марат Башаров признался, что продолжает жить с бывшей женой после развода

«Мы с Лизой официально развелись, но живем вместе, если кого-то это интересует, спим в одной кровати. При ребенке мы никогда не ругались и не ругаемся, поэтому на нем наши ссоры, конечно, никак не сказались. Более того, он частенько выступает в роли голубя мира, шепнет мне на ушко: «Папа, а ты знаешь, что мама тебя сильно любит!». Я ему отвечаю: «Иди, шепни ей на ушко, что я люблю ее сильнее!». Мы сохранили теплые отношения с Лизой, и мы семья несмотря на то, что штампа в паспорте у нас нет», — рассказал в интервью Башаров.

Также актер поведал, что после всех историй с избиением жен решил измениться: «Я действительно раскаялся, много раз просил прощения за все, что сделал. И мне кажется, что все же я делаю немало добра, о котором знают мои поклонники, мои друзья. Возможно, это тоже имеет в данном случае какое-то значение. Конечно, я изменился. И многое осознал. В одном спектакле у меня даже есть реплика, которую я придумал сам, ее не было в сценарии. Это фраза о том, что женщин я не бью. Уже. И эти важные слова всегда срывают овации. Потому что самое сложное — это публичное признание, и я его делаю», — приводит слова Марата издание.

Марат Башаров и Елизавета Шевыркова расписались в 2017 году. К сожалению, брак просуществовал недолго. Не прошло и года с момента свадьбы, как жена актера попала в больницу с травмами руки. В 2018 году история повторилась, но на этот раз Шевыркова оказалась у врачей с травмой носа. СМИ сообщили, что все это — дело рук звездного супруга, который в состоянии опьянения, якобы, набросился на жену с кулаками. В 2019 году женщина подала на развод, и супругов развели, но скандалы на этом не закончились. Пара несколько раз публично ругалась. В июне 2020 году дочь актера от театрального агента Елизаветы Круцко Амели в небольшом видео обратилась к Елизавете и попросила перестать поливать своего папу грязью. Девочка вступилась за отца и предложила всем успокоиться и начать жить своими жизнями.