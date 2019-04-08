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Марат Башаров отдал квартиру бывшей жене: «Она меня шантажировала»

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Елизавета и Марат Башаровы

Фото: Instagram Елизаветы Башаровой
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44-летний Марат Башаров пожаловался на меркантильность матери своего сына.

44-летний шоумен Марат Башаров лишился квартиры. Ее у него отняла Елизавета Шевыркова — бывшая супруга, мать его ребенка, пострадавшая из-за домашнего насилия.

«Она шантажировала меня заявлением в полицию. Отдал самую большую жилплощадь из трех имеющихся, в любом случае она отойдет сыну! А эта госпожа, которая ищет халяву, теперь пусть живет под фамилией своей мамы и брата», — написал Марат в Facebook.

Информация о случае домашнего насилия в семье Башаровых попала в распоряжение представителей СМИ в конце декабря 2018 года. Сообщалось, что артист избил возлюбленную, с которой прожил в браке чуть больше года, сломал ей нос. В январе Шевыркова подала заявление на развод. В марте брак был расторгнут в Бабушкинском районном суде. Сейчас Елизавета с двухлетним сыном Марселем живут отдельно.

Четыре года назад от Марата Башарова ушла другая жена, актриса Екатерина Архарова, пожаловавшись на жестокие побои и сотрясение мозга. Сейчас у нее тоже все хорошо.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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