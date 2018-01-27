Марика Кравцова представила свою кулинарную книгу.

32-летняя Марика Кравцова вот уже несколько лет увлечена правильным питанием — настолько, что создала собственный сервис доставки еды. В своем фуд-блоге она делится рецептами блюд, призванных делать людей счастливыми.

«Я воспринимаю кухню в качестве творческой лаборатории, а натуральные свежие продукты — мои изобразительные средства. И я очень рада, если вы разделите мою точку зрения и заглянете ко мне за вдохновением», — так Марика отзывается о своем увлечении.

Наконец звезда собрала самые интересные из них и выпустила собственную «Книгу счастливых рецептов», которая вышла совместно с издательством «Бомбора». Под одной обложкой собраны подробные инструкции по приготовлению вкусных вегетарианских блюд, идеи легкой и полезной выпечки, понятные рассказы о продуктах, которые мы используем повседневно. Полезные свойства продуктов, супер-фуды — на это телеведущая обращает особое внимание.