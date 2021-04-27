Маниже подарили щенка стоимостью больше 150 тысяч на премии Best Style Awards 2021

Певица Манижа получила необычный подарок от организаторов премии Best Style Awards 2021 и Родиона Газманова. В ресторане Maze певица, которая станет лицом нашей страны на песенном конкурсе «Евровидение», получила щенка предположительно породы американский булли покет. Певица была приятно удивлена таким сюрпризом, и с удовольствием фотографировалась с ним.

Стоимость такого щенкам начинается от 150 тысяч рублей, и может превышать 400 тысяч.

На премии Манижа появилась в сопровождении своей мамы Наджибы Усмоновой, которая помогает своей дочери готовиться к конкурсу, поддерживает ее, а также работает над необычным сценическим образом певицы для конкурса.

В ресторане Манижа появилась в эффектном черном брючном костюме с геометрическим принтом и необычными декоративными элементами на рукавах, черных кедах, с прямыми распущенными волосами и крупными стрелками на глазах.

Мама певицы появилась в элегантном голубом жакете с вышивкой, черном платье и ниткой жемчуга на шее.

Несмотря на то, что выбор Манижи для конкурса «Евровидение» порадовал не всех россиян, Манижа не обращает внимания на гневные высказывания и уверена, что имеет полное право представлять Россию. Девушку поддержали не только близкие, но и многие звезды, среди которых оказалась и Алла Пугачева.