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Манижа в блестящей тройке, Толкалина в прозрачной юбке и другие на премьере сериала «Happy end»

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Манижа

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

В московском кинотеатре «Октябрь» в первый день апреля состоялась премьера нового сериала «Happy end», рассказывающего про вебкам-индустрию. Это дебютная картина режиссера Евгения Сангаджиева.

Посмотреть самый провокационный сериал весны пришли многие звезды. Среди гостей показа первыми появились исполнители главных ролей, это Александр Горчилин, Елена Тронина, Денис Власенко, Любовь Толкалина. Увидеть картину первыми захотели и Анна Цуканова-Котт, Андрей Бурковский, Яна Гладких, Никита Кукушкин, Мария Фомина вместе с супругом Алексеем Киселевым, а режиссер Федор Бондарчук впервые вышел в свет после рождения сына от актрисы. Паулины Андреевой.

Любовь Толкалина

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Одна из хозяек вечера Любовь Толкалина, сыгравшая в фильме, выбрала для презентации провокационный образ: на ней была широкая черная футболка, плотные колготы, поверх которых актриса надела прозрачную юбку в пол с длинным шлейфом.

Рома Зверь с супругой Мариной

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Лидер группы «Звери» Рома Зверь не любит появляться на светских мероприятиях, но на премьере был вместе с супругой Мариной. Он предпочел экстравагантный образ. Ярко-розовая футболка, оранжевые брюки, заправленные в грубые армейские ботинки, кепка и рубашка в клетку смотрелись органично.

Манижа Сангин

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Одной из гостей премьеры была участница конкурса «Евровидение» 2021 года от России Манижа Сангин, которая стала музыкальным продюсером сериала. Певица выбрала для презентации блестящий серый костюм-тройку. На ней был удлиненный топ, штаны и куртка. Девушка предпочла умеренный макияж и распустила волосы.

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Федор Бондарчук

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Актер, режиссер Федор Бондарчук появился на светском мероприятии впервые после рождения малыша от Паулины Андреевой. Его старший сын Сергей – продюсер сериала, и отец решил поддержать наследника.

Супружеская пара, Владимир Яглыч с Антониной Паперной, в стильных образах смотрелись органично: на них были черные брюки и куртки, а девушка разбавила темные тона лишь футболкой.

Напомним, сериал призван показать вебкам-индустрию изнутри. Главные герои, Лера и Влад, отправляются в опасное путешествие. Они занимаются запретным бизнесом, исследуя мир вебкам и свои границы.

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

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