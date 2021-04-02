Манижа в блестящей тройке, Толкалина в прозрачной юбке и другие на премьере сериала «Happy end»

Актер, режиссер Федор Бондарчук появился на светском мероприятии впервые после рождения малыша от Паулины Андреевой. Его старший сын Сергей – продюсер сериала, и отец решил поддержать наследника.

Супружеская пара, Владимир Яглыч с Антониной Паперной, в стильных образах смотрелись органично: на них были черные брюки и куртки, а девушка разбавила темные тона лишь футболкой.

Напомним, сериал призван показать вебкам-индустрию изнутри. Главные герои, Лера и Влад, отправляются в опасное путешествие. Они занимаются запретным бизнесом, исследуя мир вебкам и свои границы.