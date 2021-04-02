Манижа в блестящей тройке, Толкалина в прозрачной юбке и другие на премьере сериала «Happy end»
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Посмотреть самый провокационный сериал весны пришли многие звезды. Среди гостей показа первыми появились исполнители главных ролей, это Александр Горчилин, Елена Тронина, Денис Власенко, Любовь Толкалина. Увидеть картину первыми захотели и Анна Цуканова-Котт, Андрей Бурковский, Яна Гладких, Никита Кукушкин, Мария Фомина вместе с супругом Алексеем Киселевым, а режиссер Федор Бондарчук впервые вышел в свет после рождения сына от актрисы. Паулины Андреевой.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Одна из хозяек вечера Любовь Толкалина, сыгравшая в фильме, выбрала для презентации провокационный образ: на ней была широкая черная футболка, плотные колготы, поверх которых актриса надела прозрачную юбку в пол с длинным шлейфом.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Лидер группы «Звери» Рома Зверь не любит появляться на светских мероприятиях, но на премьере был вместе с супругой Мариной. Он предпочел экстравагантный образ. Ярко-розовая футболка, оранжевые брюки, заправленные в грубые армейские ботинки, кепка и рубашка в клетку смотрелись органично.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Одной из гостей премьеры была участница конкурса «Евровидение» 2021 года от России Манижа Сангин, которая стала музыкальным продюсером сериала. Певица выбрала для презентации блестящий серый костюм-тройку. На ней был удлиненный топ, штаны и куртка. Девушка предпочла умеренный макияж и распустила волосы.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Актер, режиссер Федор Бондарчук появился на светском мероприятии впервые после рождения малыша от Паулины Андреевой. Его старший сын Сергей – продюсер сериала, и отец решил поддержать наследника.
Супружеская пара, Владимир Яглыч с Антониной Паперной, в стильных образах смотрелись органично: на них были черные брюки и куртки, а девушка разбавила темные тона лишь футболкой.
Напомним, сериал призван показать вебкам-индустрию изнутри. Главные герои, Лера и Влад, отправляются в опасное путешествие. Они занимаются запретным бизнесом, исследуя мир вебкам и свои границы.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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