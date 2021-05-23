Манижа прокомментировала свое выступление на «Евровидении-2021»

В эфире Первого канала 29-летняя артистка, представлявшая Россию, прокомментировала свое выступление. «Для меня главное было — это сделать все на 100 процентов на сцене. Я собой горжусь», – отметила певица.

Манижа Сангин заявила, что для нее было самым важным рассказать публике о силе и духе российских женщин, что она и сделала. "Вы самые прекрасные. Мужчины, я вас тоже очень люблю. Но давайте поддержим наших женщин, сильных, волевых, добрых, очень нежных, хрупких, несмотря ни на что идущих вперед. Я беру с вас пример, вы моё вдохновение", – добавила девушка.

Представительница России заняла на международном песенном конкурсе 9 место, набрав 204 балла.