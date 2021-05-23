Манижа прокомментировала свое выступление на «Евровидении-2021»
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Фото: @manizha/Instagram
В эфире Первого канала 29-летняя артистка, представлявшая Россию, прокомментировала свое выступление. «Для меня главное было — это сделать все на 100 процентов на сцене. Я собой горжусь», – отметила певица.
Манижа Сангин заявила, что для нее было самым важным рассказать публике о силе и духе российских женщин, что она и сделала. "Вы самые прекрасные. Мужчины, я вас тоже очень люблю. Но давайте поддержим наших женщин, сильных, волевых, добрых, очень нежных, хрупких, несмотря ни на что идущих вперед. Я беру с вас пример, вы моё вдохновение", – добавила девушка.
Представительница России заняла на международном песенном конкурсе 9 место, набрав 204 балла.
Артистка отметила важность ее выступления на русском языке. "Я сделала все для того, чтобы русский язык прозвучал в 39 странах одновременно. Мы показали, что наша страна - разная, многонациональная, но мы вместе", – сказала Сангин.
В Роттердаме завершился финал «Евровидения–2021». Победу на конкурсе одержала итальянская рок-группа Maneskin с композицией Zitti e Buoni. Второе и третье места достались певице Барбаре Прави из Франции с песней Voilà и швейцарскому исполнителю Gjon's Tears с композицией Tout l'Univers.
Фото и видео: @manizha/Instagram, Youtube.com
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