Манижа призналась, чего ждет от «Евровидения»

Вчера в Роттердаме открылся песенный конкурс «Евровидение», на котором нашу страну представит певица Манижа. Ей пришлось столкнуться со множеством хейта – россияне посчитали, что певице-таджичке на этом конкурсе не место.

Сама она так не считает, и в беседе с «Комсомольской правдой» рассказала, чего ждет от конкурса.

Она заявила, что надеется на то, что зрители все же поймут смысл и роль ее песни Russian Woman.

«Европейское общество тоже смотрит на русскую женщину с позиции довольно странных предрассудков. И поэтому в Европе удивлены: «Как это так? В смысле? Она берет и вот так поет про русских женщин? Ого!» Их реакция быстрее, потому что я не пою про европейских женщин. У нас пока идет другой отклик. Вспомните детскую реакцию, когда нас ругают или делают замечания. Защита. «Не надо меня трогать!» И только со временем мы начинаем прислушиваться. Думаю, что у песни Russian Woman такой же эффект».

Она отметила, что, несмотря на хейт, она держится и надеется на победу, а с негативом давно научилась работать.

«К сожалению, в каждой стране есть расовая дискриминация. Думаю, мой случай все же выявил проблему. Потому что многие из людей, которые хейтят меня, просто не знают, о чем говорят - незнакомы с культурой других стран и своей тоже. Это не искренняя ненависть. Благодаря мне теперь многие стали смотреть на представителей другой национальности иначе. Это плюс. Мы стали больше рассказывать о себе, что помогло враждебно настроенным к нам людям избавиться от страха, который и вызывал агрессию. Проходит время - и люди начинают менять свое отношение».

Сам конкурс для нее – долгожданное возвращение на сцену, и она искреннее наслаждается этим.

«Мы едем на конкурс классной компанией, уверена, что получим удовольствие от выступлений. После прошлого года вообще хочется целовать сцену и говорить спасибо за то, что можно выступать. Очень сильно соскучились по работе!»