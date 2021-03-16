Манижа пожаловалась на травлю после отбора на «Евровидение»
Фото: instagram.com/manizha
Во время праздничного шоу на Первом канале зрительским голосованием было решено, что на «Евровидение» в 2021 году отправится Manizha. Конкурс пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Певица получила около 40% голосов зрителей. За право выступить на состязании также боролись дуэт #2Маши и группа Therr Maitz.
Как уточнила исполнительница, 8 марта разделило ее жизнь на до и после. Если раньше певицу хорошо знала аудитория Instagram, то теперь она у всех на устах. После победы девушки в отборе многие недовольны тем, что именно она представит страну на конкурсе. Они спрашивают, неужели в России не нашлось более русских артистов.
Манижа Сангин родилась в Таджикистане и переехала в Россию в 1990-е годы. Когда девочке исполнилось два годика, в Таджикистане вспыхнула гражданская война. Их дом был разрушен снарядом, и семья была вынуждена бежать в Москву. В столице пришлось все начинать с нуля.
В интервью телеведущей Ксении Собчак в программе «Док-ток» певица уточнила, что читала много комментариев по поводу себя. «Когда я прочитала первую волну хейтерских комментариев, я искренне не понимала, что я сделала людям плохого. Люди писали, что я оскорбила их чувства, но как? Я ведь просто вышла и спела то, о чем думаю», - сказала она. Певица не хочет делать вид, что ей неважно, что о ней пишут люди. «Во многом меня ранят эти вещи, я не могу просто взять и закрыть на это глаза», - добавила она.
Фото: Instagram/@manizha
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