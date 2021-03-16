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Манижа пожаловалась на травлю после отбора на «Евровидение»

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Певица Манижа Сангин

Фото: instagram.com/manizha

Певица Манижа Сангин, больше известная как Manizha, которая представит Россию на престижном международном конкурсе «Евровидение», пожаловалась на травлю.

Во время праздничного шоу на Первом канале зрительским голосованием было решено, что на «Евровидение» в 2021 году отправится Manizha. Конкурс пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Певица получила около 40% голосов зрителей. За право выступить на состязании также боролись дуэт #2Маши и группа Therr Maitz.

Как уточнила исполнительница, 8 марта разделило ее жизнь на до и после. Если раньше певицу хорошо знала аудитория Instagram, то теперь она у всех на устах. После победы девушки в отборе многие недовольны тем, что именно она представит страну на конкурсе. Они спрашивают, неужели в России не нашлось более русских артистов.

Манижа Сангин родилась в Таджикистане и переехала в Россию в 1990-е годы. Когда девочке исполнилось два годика, в Таджикистане вспыхнула гражданская война. Их дом был разрушен снарядом, и семья была вынуждена бежать в Москву. В столице пришлось все начинать с нуля.

В интервью телеведущей Ксении Собчак в программе «Док-ток» певица уточнила, что читала много комментариев по поводу себя. «Когда я прочитала первую волну хейтерских комментариев, я искренне не понимала, что я сделала людям плохого. Люди писали, что я оскорбила их чувства, но как? Я ведь просто вышла и спела то, о чем думаю», - сказала она. Певица не хочет делать вид, что ей неважно, что о ней пишут люди. «Во многом меня ранят эти вещи, я не могу просто взять и закрыть на это глаза», - добавила она.

Фото: Instagram/@manizha

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