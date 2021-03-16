Манижа пожаловалась на травлю после отбора на «Евровидение»

Во время праздничного шоу на Первом канале зрительским голосованием было решено, что на «Евровидение» в 2021 году отправится Manizha. Конкурс пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Певица получила около 40% голосов зрителей. За право выступить на состязании также боролись дуэт #2Маши и группа Therr Maitz.

Как уточнила исполнительница, 8 марта разделило ее жизнь на до и после. Если раньше певицу хорошо знала аудитория Instagram, то теперь она у всех на устах. После победы девушки в отборе многие недовольны тем, что именно она представит страну на конкурсе. Они спрашивают, неужели в России не нашлось более русских артистов.