Манижа о домогательствах и о том, почему имеет право выступать от России

Певица Манижа, которая стала участницей «Евровидения» от России, столкнулась с резкой критикой, несмотря на то, что выбрали ее сами зрители. Кому-то не понравилась ее песня, кто-то посчитал, что самой Маниже на этом конкурсе не место, однако певица научилась не обращать на них внимание.

В шоу «Алена, блин» Манижа рассказала, о чем ее песня, как она относится к хейту и почему решила участвовать в конкурсе.

«Прочь стереотипы, прочь. Вообще, конечно, неприлично ругаться, а то я бы по-другому это сказала. Как должна выглядеть русская женщина, кто такая русская женщина. Это все самоирония. В эту песню я вложила те слова, которые слышала с детства», – рассказывает Манижа о своей композиции.

«Когда ты с трудом себя убеждаешь, что имеешь право на свой собственный выбор. Ты имеешь право надеть то, что ты хочешь. Ты имеешь право надеть, что ты хочешь. Ты имеешь право быть замужем или не быть. Ты имеешь право сама решать, когда тебе надо рожать ребенка. А не как эти вороны: «Тебе уже за тридцать. Когда? Где же дети?» — заявила Манижа.

Манижа также отметила, что она, несмотря на то, что родом из Таджикистана, вполне может представлять Россию – ведь это страна братских народов.

«Метисы у руля всего мира. Стереотип о «чистой крови» заложен в голове, а не в крови. Если вы сделаете ДНК-тест и проверите свою родословную, то убедитесь, что вы относитесь к совершенно разным нациям. Я делала этот тест, и у меня оказалось 32 разных национальности. Много азиатских, финские и русские корни», – объясняет певица.

Сама Манижа уже давно живет в России и считает себя полноправной россиянкой.

«Мне кажется, несправедливо к людям так относиться и говорить, что, если ты другой национальности, то не имеешь права представлять страну».

После победы Манижа столкнулась не только с хейтом, но и с самыми настоящими угрозами.

«Мне приходят анонимные сообщения с угрозами, что меня разрежут на кусочки, что я не имею права ехать на конкурс, оскорбляю чувства русских женщин. Эти сообщения приходят систематически»,

Манижа добавила, что является активной сторонницей движения MeToo, в рамках которого женщины рассказывают о насилии в свой адрес. Певица призналась, что сталкивалась с очень неприятными ситуациями, когда к ней приставали в общественном транспорте.

«Меня трогали за мое тело, гениталии. В первый раз, когда это случилось, я очень сильно испугалась, потому что не смогла ничего сделать. Я не смогла в этой толпе крикнуть, я заморозилась. Потом я поняла, что испугалась осуждения других».

Она заявила, что главной ошибкой общества является то, что в домогательствах всегда обвиняют жертву.

«Я ничего не сделала, я так отвратительно себя чувствовала! Ни с кем не могла поделиться этим. Когда я стала постарше, увидела примеры, когда женщины умеют противостоять насилию, движение MeToo, оно меня вдохновило».