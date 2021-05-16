Манижа надела кокошник, а Филипп Киркоров затмил свою подопечную на открытии «Евровидения-2021»

В воскресенье, 16 мая, состоялась церемония открытия «Евровидения-2021». По «бирюзовой дорожке» прошли почти все участники конкурса - те, кто не находился в самоизоляции из-за коронавируса.

Представитель России - певица Манижа - пришла на мероприятие в кокошнике и стилизованном под народный костюме. Она объяснила ведущей, что ее огромное платье, в котором она буквально выезжает на сцену, символизирует общественное мнение, которое не дает женщине раскрыться до конца.