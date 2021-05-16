Манижа надела кокошник, а Филипп Киркоров затмил свою подопечную на открытии «Евровидения-2021»
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Фото: Кадр из видео
В воскресенье, 16 мая, состоялась церемония открытия «Евровидения-2021». По «бирюзовой дорожке» прошли почти все участники конкурса - те, кто не находился в самоизоляции из-за коронавируса.
Представитель России - певица Манижа - пришла на мероприятие в кокошнике и стилизованном под народный костюме. Она объяснила ведущей, что ее огромное платье, в котором она буквально выезжает на сцену, символизирует общественное мнение, которое не дает женщине раскрыться до конца.
Фото: Кадр из видео
Филипп Киркоров, который сопровождал свою подопечную - представительницу Молдовы Наталью Гордиенко - пришел в маске Louis Vuitton, в процессе интервью снимал себя и ее на телефон, умудрившись затмить свою героиню.
Фото: Кадр из видео
Представители Украины порадовали поклонников стильными футуристичными нарядами с народными мотивами, выполненными в едином стиле.
Фото: Кадр из видео
В ближайшее время пройдет два полуфинала и финал, в котором будет определен победитель.
За кого болеете вы?
Фото: Кадры из видео
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