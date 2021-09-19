Manizha — на сцене, Бодров — на экране: в Сочи открылся 32-й «Кинотавр»
В Сочи начались показы 32-го «Кинотавра». Траиционная церемония открытия состоялась наканунее в Зимнем дворце. На красной дорожке, ведущей к нему от гостиницы «Жемчужина» появились Равшана Куркова, Ирина Горбачева, Варвара Шмыкова, Джаник Файзиев с супругой Светланой Ивановой и многие другие звезды.
Открытие посвятили обсуждению роли женщин в кинематографе. Не остался без внимания тот факт, что оба главных жюри нынешнего кинофорума возглавляют женщины: за выбор победителя в коротком метре отвечает Ингеборга Дапкунайте, в полном — актриса Чулпан Хаматова.
Жюри отсмотрит 15 картин, отобранных из 104 заявок. Как уточнил президент фестиваля продюсер Александр Роднянский, две трети из этих картин были сняты авторами-дебютантами или теми, кто занялся только вторым фильмом в своей карьере.
Открыла показ документальная картина «Нас других не будет», посвященная режиссеру Алексею Балабанову и актеру Сергею Бодрову-младшему. Также на открытии фестиваля выступила певица Manizha, представлявшая Россию на «Евровидении» в этом году.
Фото и видео: Владимир Веленгурин | Комсомольская правда | East News