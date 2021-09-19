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Manizha — на сцене, Бодров — на экране: в Сочи открылся 32-й «Кинотавр»

В основную программу фестиваля отобраны 15 картин. А всего было прислано 104 заявки с полнометражными лентами, это рекорд для «Кинотавра». При этом почти две трети лент поступили от кинематографистов, которые только дебютировали в кино или же сняли второй свой фильм. Открыла сочинские показы документальная картина журналиста Петра Щепотинника «Нас других не будет», посвященная режиссеру Алексею Балабанову и актеру Сергею Бодрову-младшему.