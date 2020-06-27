«Мамули мои»: Наталья Подольская поделилась трогательным фото своих самых близких женщин

«Так прекрасно что дружные», «Сватьи ,так приятно когда все дружные», «Прелестные мамочки!😍» , «Везёт что они у вас такие дружные», «Дай Бог им долгих долгих лет жизни, здоровья, еще внуков и детей любящих и любимых рядом», «НАТАША, ДОРОГАЯ, какие они у Вас замечательные!!! :))) КРАСИВЫЕ и МОЛОДЫЕ!!», «Мамули светятся от счастья.Добра и благополучия вашей семье», «Ваша семья вообще отличная и дружная!!!восхищаюсь всегда вами!!!!», «Мамули - красотули», « Какая идиллия, как приятно😍», «Какая чудесная фотография 😍😍 Любимые солнечные Нина Антоновна и Леночка Петровна!», «Наташ, какие хорошки!👍🏻», «Как же приятно смотреть , когда сватьюшки такие дружные , милые ! Завидую…» — комментируют подписчики.

Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков счастливы вместе более пятнадцати лет. В 2010 году артисты сыграли свадьбу, а через пять лет на свет появился их долгожданный сын Артемий.