Маму перерос: Нонна Гришаева впервые за долгое время вышла в свет с сыном

В столичном кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» 23 августа состоялась премьера ленты режиссера Дэвида Кроненберга «Преступления будущего» с Вигго Мортенсеном, Кристен Стюарт и Леа Сейду в главных ролях. Первыми оценить новую работу пришли многие представители отечественного шоу-бизнеса, в том числе и Нонна Гришаева. Популярную актрису сопровождал на мероприятии стройный красавец-сын, который почти на полголовы перерос свою звездную маму.

Звезда фильма «День выборов» не так часто появляется с наследником на светских мероприятиях, поэтому каждый такой выход не остается незамеченным. В этот раз Нонна Гришаева и Илья Нестеров произвели настоящий фурор на премьере. Они с удовольствием позировали фотографам и отвечали на каверзные вопросы журналистов.

Действие нового фильма режиссера Дэвида Кроненберга происходит в недалеком будущем, где у людей появляется так называемый синдром ускоренной эволюции. Именно эта мутация заставляет человеческие тела меняться причудливым образом — иногда из-за этих изменений они выглядят отталкивающе. Кроме того, из-за этих изменений большинство людей разучились испытывать боль.