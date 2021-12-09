Маму перерос: Барановская пришла на благотворительный концерт с красавцем сыном
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Фото: Пресс-служба
Вечер был организован благотворительным фондом «Слон добра». Его провела Юлия Барановская вместе со своим 16-летним сыном Артемом. Старший сын теледивы и футболиста Андрея Аршавина уже давно освоился в медиасфере и даже выбрал для себя профессию ведущего.
Это не единственный тандем родителя и ребенка, который предстал перед гостями мероприятия. На сцене появился и 57-летний певец Сосо Павлиашвили в компании своего сына Левана. Они исполнили несколько композиций из своего репертуара, в том числе и популярную песню Сосо «Помолимся за родителей».
Фото: Пресс-служба
Сольным выступлением гостей порадовал американский рэпер Кевин Маккой. Сам музыкант — частый гость столицы. Он часто посещает город во время гастролей, именно поэтому не смог пропустить и благотворительный вечер.
Фото: Пресс-служба
По итогам благотворительного гала-ужина удалось собрать 2 348 000 рублей для пяти различных фондов, участвующих в программе, «По зову сердца», «Мелодия жизни», «Жизнь с ДЦП», «Жизнь в движении» и «Дети +».
А сам концерт зрители смогут увидеть 25 декабря в 19:30 на платформе «Триколор».
Фото: пресс-служба