Маму перерос: Барановская пришла на благотворительный концерт с красавцем сыном

Вечер был организован благотворительным фондом «Слон добра». Его провела Юлия Барановская вместе со своим 16-летним сыном Артемом. Старший сын теледивы и футболиста Андрея Аршавина уже давно освоился в медиасфере и даже выбрал для себя профессию ведущего.

Это не единственный тандем родителя и ребенка, который предстал перед гостями мероприятия. На сцене появился и 57-летний певец Сосо Павлиашвили в компании своего сына Левана. Они исполнили несколько композиций из своего репертуара, в том числе и популярную песню Сосо «Помолимся за родителей».