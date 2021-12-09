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Маму перерос: Барановская пришла на благотворительный концерт с красавцем сыном

8 декабря 2021 года в столичном ресторане Backstage прошел благотворительный концерт «Слон добра». В программу мероприятия вошел гала-ужин, благотворительный аукцион и выступление звезд российского шоу-бизнеса.
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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Артем Аршавин и Юлия Барановская

Фото: Пресс-служба

Вечер был организован благотворительным фондом «Слон добра». Его провела Юлия Барановская вместе со своим 16-летним сыном Артемом. Старший сын теледивы и футболиста Андрея Аршавина уже давно освоился в медиасфере и даже выбрал для себя профессию ведущего.

Это не единственный тандем родителя и ребенка, который предстал перед гостями мероприятия. На сцене появился и 57-летний певец Сосо Павлиашвили в компании своего сына Левана. Они исполнили несколько композиций из своего репертуара, в том числе и популярную песню Сосо «Помолимся за родителей».

Сосо и Леван Павлиашвили

Сосо и Леван Павлиашвили

Фото: Пресс-служба

Сольным выступлением гостей порадовал американский рэпер Кевин Маккой. Сам музыкант — частый гость столицы. Он часто посещает город во время гастролей, именно поэтому не смог пропустить и благотворительный вечер.

Кевин Маккой

Кевин Маккой

Фото: Пресс-служба

По итогам благотворительного гала-ужина удалось собрать 2 348 000 рублей для пяти различных фондов, участвующих в программе, «По зову сердца», «Мелодия жизни», «Жизнь с ДЦП», «Жизнь в движении» и «Дети +».

А сам концерт зрители смогут увидеть 25 декабря в 19:30 на платформе «Триколор».

Фото: пресс-служба

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