Маму перерос: Анна Цуканова Котт вышла в свет с повзрослевшим сыном

Помимо резкого увеличения в росте, Миша поразил и сменой имиджа. Сын актрисы и режиссера обновил прическу, высветлив несколько прядей своих каштановых волос на челке. Образ для премьеры подросток подобрал со вкусом. Миша предпочел вельветовую рубашку бежевого оттенка и брюки мятного цвета, дополнив их кроссовками из коллаборации Adidas и YEEZY.

Сама Анна Цуканова-Котт такжевыбрала в качестве наряда повседневный образ — белый джемпер в сочетании с брюками черного цвета. Она держит на руках и ласково целует свою младшую дочку Лею, которая облачена в total black с акцентным принтом мятного цвета на спине толстовки и голубой резинкой на волосах.