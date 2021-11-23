Маму перерос: Анна Цуканова Котт вышла в свет с повзрослевшим сыном
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press
Актриса Анна Цуканова-Котт достаточно редко делится фотографиями со своим старшим сыном от режиссера Александра Котта — 13-летним Мишей, однако часто берет с собой обоих своих детей на различные мероприятия. Именно во время светского выхода на премьеру мультфильма повзрослевший сын в очередной раз предстал перед прессой — мальчик заметно вырос и уже стал на голову выше своей мамы.
Помимо резкого увеличения в росте, Миша поразил и сменой имиджа. Сын актрисы и режиссера обновил прическу, высветлив несколько прядей своих каштановых волос на челке. Образ для премьеры подросток подобрал со вкусом. Миша предпочел вельветовую рубашку бежевого оттенка и брюки мятного цвета, дополнив их кроссовками из коллаборации Adidas и YEEZY.
Сама Анна Цуканова-Котт такжевыбрала в качестве наряда повседневный образ — белый джемпер в сочетании с брюками черного цвета. Она держит на руках и ласково целует свою младшую дочку Лею, которая облачена в total black с акцентным принтом мятного цвета на спине толстовки и голубой резинкой на волосах.
Фото: Instagram, Global Look press