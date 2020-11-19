«Мамочки-красотки»: Регина Тодоренко устроила стильную детскую фотосессию с сестрой Влада Топалова
Фото: www.instagram.com/reginatodorenko/
Регина Тодоренко устроила стильную детскую фотосессию. Её муж и отец Миши на фотографиях не появился, зато его заменила его сестра Алина вместе со своей дочкой.
Фотосессия стала настоящим воплощением стиля. Регина примерила белый костюм, Алина появилась в бежевом брючном комплекте. Детки не отстают – и Миша, и дочь Алины оделись стильно, в те же цвета, что и их мамы.
«Жизнь женщины становится красочнее, когда в ней появляются дети! Женщина успевает в разы больше, становится выносливее и активнее!», — пишет Регина. «Когда я родила, в первую секунду почувствовала безграничную любовь и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Через полгода у меня вообще началась истерика, слёзы лились градом в телефонную трубку моей подруги вперемешку с вопросами «все от правильно я желаю, а когда же эта тревога и гиперответственность пройдут???». Но в ответ я услышала «никогда»»
На подписчиков Регины фотографии произвели впечатление:
«Регина, ты светишься от счастья дай бог чтобы это была всегда», «Тревожьтесь, но старайтесь, чтобы ребёнок не считывал всю эту вашу тревожность, и не стал психом», «В какое мы потрясающее время живем - когда женщины-мамы могут так круто выглядеть и продолжать активничать в социуме, заниматься любимыми делами, успевать всё и быть супервумен».
Фото и видео: Instagram Регины Тодоренко
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