«Мамочки-красотки»: Регина Тодоренко устроила стильную детскую фотосессию с сестрой Влада Топалова

Регина Тодоренко устроила стильную детскую фотосессию. Её муж и отец Миши на фотографиях не появился, зато его заменила его сестра Алина вместе со своей дочкой.

Фотосессия стала настоящим воплощением стиля. Регина примерила белый костюм, Алина появилась в бежевом брючном комплекте. Детки не отстают – и Миша, и дочь Алины оделись стильно, в те же цвета, что и их мамы.

«Жизнь женщины становится красочнее, когда в ней появляются дети! Женщина успевает в разы больше, становится выносливее и активнее!», — пишет Регина. «Когда я родила, в первую секунду почувствовала безграничную любовь и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Через полгода у меня вообще началась истерика, слёзы лились градом в телефонную трубку моей подруги вперемешку с вопросами «все от правильно я желаю, а когда же эта тревога и гиперответственность пройдут???». Но в ответ я услышала «никогда»»