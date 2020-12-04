Мамочка-красотка: 5-летняя дочь Екатерины Климовой устроила дома салон красоты

«Помните, как в том фильме: "Царевна, нет, королевна!". Екатерина, вы прекрасны!», «Удивительная, очаровательная, талантливая, одна из лучших (а их, к сожалению, очень мало) актрис!», «Теперь за мамину красоту мы можем быть спокойны», «Куколки. А доченька стилистом будет? Умничка», — прокомментировали поклонники Климовой.

Екатерина трижды была замужем: за Ильей Хорошиловым — у них дочь Лиза, за Игорем Петренко — сыновья Матвей и Корней и Гелой Месхи — дочь Изабелла.

В недавнем интервью актриса призналась, что справляться по хозяйству и с детьми ей помогают мама, водитель, няня, которые берут на себя основную работу, пока она на гастролях или съемках. «Но когда я возвращаюсь домой, то делаю все то же самое, что и обычные женщины. Актрисы не ходят дома в пеньюарах, например. Я становлюсь у плиты, убираю дома», — рассказала она, добавив, что сейчас, когда дети уже почти все взрослые, с ними легче вести диалог.