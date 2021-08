Mamma Mia: группа ABBA планирует выпустить новые хиты после перерыва в 39 лет

О воссоединении ABBA говорилось еще в 2019 году, но позже все планы были разрушены всемирной пандемией. До нее члены группы — Агнета Фельтског, Анни-Фрид Лингстад, Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон — успели записать в студии два хита I Still Have Faith In You и Don't Shut Me Down, но премьеры без конца откладывались.