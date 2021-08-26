Mamma Mia: группа ABBA планирует выпустить новые хиты после перерыва в 39 лет

О скором воссоединении говорит и один из участников квартета Бьорн Ульвеус. Он подтвердил выпуск треков и рассказал, что такой необычный формат возвращения на сцену подсказал менеджер Spice Girls Саймон Фуллер. Но если детали концерта еще предстоит узнать всем ценителям хитов Dancing Queen и Mamma Mia, то выход новых песен — точно станет отличным подарком спустя почти 40-летний творческий перерыв.

Напомним, что участники коллектива проснулись невероятно популярными после победы на конкурсе «Евровидение» в 1974-м, где представляли родную Швецию с песней Waterloo. После такого всплеска популярности группа просуществовала еще 11 лет. В 1983 году музыканты все же решили расстаться.