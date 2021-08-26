Mamma Mia: группа ABBA планирует выпустить новые хиты после перерыва в 39 лет
Издание The Sun сегодня еще больше подогрело интерес к легендарному квартету из Швеции: по их данным, в следующую пятницу, 3 сентября, будут представлены целых пять новых треков. А запущенный сайт приурочен к скорому концерту, который должен состояться в Лондоне. Но пройдет в необычном формате. Есть версия, что частью представления будут голограммы, изображающие молодые версии артистов, которых назвали ABBA-тарами. Плюс поклонники также смогут посмотреть документальный фильм о возвращении коллектива на сцену.
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Фото: imago stock&people/Global Look Press
О воссоединении ABBA говорилось еще в 2019 году, но позже все планы были разрушены всемирной пандемией. До нее члены группы — Агнета Фельтског, Анни-Фрид Лингстад, Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон — успели записать в студии два хита I Still Have Faith In You и Don't Shut Me Down, но премьеры без конца откладывались.
О скором воссоединении говорит и один из участников квартета Бьорн Ульвеус. Он подтвердил выпуск треков и рассказал, что такой необычный формат возвращения на сцену подсказал менеджер Spice Girls Саймон Фуллер. Но если детали концерта еще предстоит узнать всем ценителям хитов Dancing Queen и Mamma Mia, то выход новых песен — точно станет отличным подарком спустя почти 40-летний творческий перерыв.
Напомним, что участники коллектива проснулись невероятно популярными после победы на конкурсе «Евровидение» в 1974-м, где представляли родную Швецию с песней Waterloo. После такого всплеска популярности группа просуществовала еще 11 лет. В 1983 году музыканты все же решили расстаться.
Фото и видео: Global Look Press, Symphonyofflowers
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